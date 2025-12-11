۲ سارق ۷۰ میلیارد از منازل اصفهان و شاهین شهر سرقت کردند

سرهنگ کارآگاه حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وقوع چندین فقره سرقت منازل در شهرستانهای اصفهان و شاهینشهر، رسیدگی به پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با جمعآوری ادله، قرائن و شواهد و انجام تحقیقات محسوس و نامحسوس، در نهایت موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق حرفهای شدند.
به گفته رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان سارقان در اعترافات خود به بیش از ۱۰ فقره سرقت از منازل این دو شهرستان اقرار کردهاند. در یکی از این سرقتها که در فیلم منتشرشده نیز اشاره شده، ۳۹۰ گرم طلا و چهار هزار دلار ارز از منزل مالباخته ربوده شده بود. طبق اظهارات شاکی، سارقان ساعت ۴:۵۸ صبح وارد منزل شده و در حالی که اعضای خانواده شامل زوج جوان و فرزند خردسالشان در خواب بودهاند، اقدام به سرقت کردهاند.
سرهنگ علی اکبری گفت: یکی از سارقان در تحقیقات پلیسی بیان کرده که معمولاً بین ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شبدبرای سرقت وارد عمل میشدند و خانههایی را که چراغ آن خاموش بوده هدف قرار میدادند و با بالا رفتن از دیوار وارد منزل میشدند.
وی با اشاره به خطرآفرین بودن این رفتارها ابراز کرد: متهمان با ورود غیرمجاز به منازل، حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده و اموال آنان را به سرقت میبردند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تأکید بر لزوم پیشگیری از چنین جرایمی به شهروندان توصیه کرد: نصب دوربین مداربسته، استفاده از قفلهای ضدسرقت، ایمنسازی راههای نفوذ و خودداری از نگهداری طلا و ارز در منازل از جمله اقداماتی است که میتواند احتمال وقوع سرقت را کاهش دهد.
وی ابراز امیدواری کرد که با رعایت این نکات، شاهد وقوع سرقت برای هیچ یک از شهروندان نباشیم.
