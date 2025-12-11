بزرگترین نیروگاه خورشیدی غرب مازندران آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست مسئولان شهرستان با اشاره به پیشرفت طرحهای زیرساختی اظهار کرد: بزرگترین نیروگاه خورشیدی غرب مازندران با ظرفیت اولیه ۶ مگاوات در کجور نصب شده و در صورت صدور مجوز ساتبا طی دو هفته آینده وارد مدار خواهد شد.
وی با بیان اینکه خط انتقال گاز کجور و پول در مراحل پایانی قرار دارد، تصریح کرد: با تکمیل عملیات باقیمانده، طی دو هفته آینده مردم این منطقه از گاز پایدار بهرهمند خواهند شد.
فرماندار نوشهر همچنین از تکمیل بخشی از راههای روستایی، اجرای طرحهای جدید آبرسانی و از سرگیری پروژههای عمرانی پس از پایان فصل سرما خبر داد و گفت: نوشهر امروز بهعنوان الگوی موفق مدیریت بحران در حوزه حریق جنگلها شناخته میشود.
جهانشاهی با اشاره به آتشسوزی اخیر در بخش الیت، نقش نیروهای داخلی از جمله سپاه، ارتش، هوافضا، دستگاههای اجرایی و نیروهای محلی را در مهار آتشسوزی بسیار تأثیرگذار دانست و افزود: در کنار این توان داخلی، از ظرفیت نیروهای خارجی نیز برای تقویت عملیات اطفا استفاده شد، اما عملکرد نیروهای داخلی قابل ستایش بود.
وی به اجرای طرح مسدودسازی ورودی جنگلها بهمنظور کنترل حریق اشاره کرد و از برنامه ارتقای زیرساختهای پروازی فرودگاه نوشهر و احتمال افزایش پروازها در آینده خبر داد. جهانشاهی همچنین بر برخورد جدی با ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد.
فرماندار نوشهر نصب پنلهای خورشیدی در ادارات، ضرورت صرفهجویی و رفع نگرانی مردم درباره کارت سوخت با امکان شارژ تا روز شنبه را یادآور شد.
جهانشاهی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای سال ۱۴۰۵ در ۱۱ اردیبهشت، ممنوعیت تبلیغات زودهنگام، رفع ضعف آنتندهی شعب، نقش بانوان در برگزاری انتخاباتی پرشور، رعایت سلسلهمراتب اداری، اجرای طرح جینف و همکاری دهیاریها را از الزامات این دوره انتخاباتی عنوان کرد.
نظر شما