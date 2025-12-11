مادر کرمانی اعضای بدنش را در روز مادر به سه بیمار هدیه داد

به گزارش خبرنگار مهر، شهراد تاج الدینی، پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: خانواده زنده یاد فرانک امیر تیموری، مادری ۴۸ ساله ساکن کرمان، در میان اندوه فقدانش، راهی را برگزیدند که چراغ زندگی را در دل چند خانواده روشن کرد.

وی افزود: صبح پنجشنبه ۲۰ آذرماه، همزمان با روز مادر، فرانک امیر تیموری آخرین هدیه خود را به جهان بخشید ودر اتاق عمل بیمارستان شهید باهنر، کادر پزشکی اعضای قابل پیوند او را با نهایت احترام برداشتند؛ هدایایی که قرار بود امید را به زندگی چند انسان بازگردانند.

وی ادامه داد: این مادر که بر اثر مسمومیت در ۱۵ آذرماه در بخش آی‌سی‌یو مسمومیت بیمارستان افضلی‌پور بستری شده بود، با وجود تلاش‌های بی‌وقفه تیم درمان، در ۱۸ آذرماه مرگ مغزی وی تأیید شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: دو کلیه این مادر بخشنده، در بیمارستان افضلی‌پور، حیاتی دوباره به یک بانوی ۶۰ ساله و مردی ۴۸ ساله بخشید و کبد او نیز به شیراز منتقل شد تا شاید در آنجا قلب خانواده‌ای دیگر را به تپش بازگرداند.

تاج الدینی، با قدردانی از تیم‌های درمانی و هماهنگ‌کنندگان پیوند، این اقدام را دوازدهمین اهدای عضو سال جاری عنوان کرد و از تلاش آرش بوربور و تمام کارکنان بخش‌های مختلف که در این فرآیند خطیر همراه بودند، تقدیر کرد.