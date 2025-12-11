به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زنجیرانی فراهانی، عنوان کرد: همزمان با ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در سایت شهید رئیسی، اجرای زیرساختهای آب، برق و گاز نیز در دستور کار قرار گرفت و بخش آب و فاضلاب این پروژه تا پایان آذرماه به طور کامل به اتمام رسید.
وی افزود: عملیات اجرای شبکه برق و گاز نیز در همین سایت ادامه دارد و بخشهایی از شبکه برق موردنیاز از طریق پست سیار در آذرماه وارد مدار شدهاست.
زنجیرانی فراهانی با اشاره به اقدامهای انجام شده در حوزه برقرسانی، بیان کرد: برای احداث پستهای سیار برق در سایتهای نهضت ملی مسکن استان قم، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت برق منطقهای تهران پرداخت شد.
به گفته وی، این پست سیار در تأمین روشنایی بخشی از واحدهای سایت شهید رئیسی نقش مؤثر داشته است.
در سایت ۵۶۰ هکتاری قم (شهید رئیسی) حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی به صورت آپارتمانی در حال احداث است. طبق پیش بینیهای انجام شده واحدهای این سایت تا دو سال آینده بصورت کامل در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی قم درباره وضعیت راههای دسترسی نیز گفت: جانمایی سایتهای نهضت ملی مسکن در استان بهگونهای انجام شده که به محورهای بزرگراهی و مسیرهای اصلی دسترسی مطلوب داشته باشند.
وی ادامه داد: در تازهترین اقدام، عملیات احداث راه دسترسی سایت طایقان در آذرماه آغاز شد و این مسیر بهصورت معبر ورودی و خروجی طراحی شده است.
دبیر شورای تأمین مسکن قم در بخش دیگری از سخنانش از پایان صدور پروانههای ساختمانی در تمامی سایتهای نهضت ملی مسکن استان خبر داد و افزود: این فرآیند با همکاری شهرداریها انجام شد و بخش عمدهای از مسیر حقوقی و اداری ساخت واحدها اکنون تکمیل شدهاست.
