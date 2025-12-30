تحصیل زیر سقف ایمن؛ پایان دوران فضاهای موقت آموزشی در ایلام

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: مدارس کانکسی سال‌هاست که در نقش راه‌حلی موقت برای جبران کمبود فضا آموزشی در مناطقی به کار گرفته می‌شود که از زیرساخت‌های لازم برای ساخت مدارس دائمی محروم مانده‌اند.

این مدارس اگرچه در مقاطع بحرانی و شرایط اضطراری توانسته نقش موقت خود را ایفا کنند و در لحظاتی که امکان ساخت فضا آموزشی استاندارد فراهم نبوده، مانع از توقف جریان آموزش شوند، اما به دلیل محدودیت‌های جدی در ساختار فنی، نداشتن امکانات ایمن و فاصله چشمگیر از استانداردهای آموزشی، هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان جایگزینی پایدار برای فضاهای رسمی و دائمی آموزش شناخته شوند و همواره در حاشیه نظام آموزشی باقی مانده‌اند.

نبود سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب، فرسودگی بدنه کلاس‌ها و آسیب‌پذیری جدی در برابر شرایط جوی از جمله مشکلاتی است که دانش‌آموزان مدارس کانکسی به‌طور روزمره با آن مواجه هستند؛ مشکلاتی که نه‌تنها روند یادگیری را مختل می‌کند، بلکه با ایجاد محیطی ناایمن و نامطلوب برای تحصیل، سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر با تأمین اعتبارات عمرانی و آغاز پروژه‌های ساخت‌وساز در مناطق هدف، روند جایگزینی مدارس کانکسی با فضاهای آموزشی دائمی شتاب بیشتری گرفته است؛ روندی که با هدف ارتقای کیفیت آموزش، فراهم‌سازی محیطی ایمن و پایدار برای یادگیری و حرکت به‌سوی تحقق عدالت آموزشی در حال پیگیری بوده و بخش قابل‌توجهی از آن با همکاری نهادهای محلی، همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مؤثر خیرین مدرسه‌ساز به پیش می‌رود تا گام‌هایی عملی در مسیر رفع محرومیت آموزشی برداشته شود و زمینه برای دسترسی برابر همه کودکان به فرصت‌های آموزشی فراهم گردد.

جمع آوری مدارس کانکسی ایلام

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدارس کانکسی عمدتاً در مناطقی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از داشتن فضا آموزشی استاندارد محروم هستند؛ مناطقی عشایری یا روستاهای دورافتاده‌ای که تنها یک فضا آموزشی مستقل دارند و امکان ساخت مدرسه دائمی در آن‌ها تا سال‌های گذشته فراهم نبوده است.

جلال حمره با اشاره به سیاست‌های کلان نهضت توسعه عدالت آموزشی در کشور، تأکید کرد: بر اساس الگوی جدید، مقرر شده در مناطقی که تعداد دانش‌آموزان بیش از هشت نفر است و امکان تخلیه آن فضاها در آینده وجود ندارد، مدارس کانکسی به‌طور کامل با ساختمان‌های استاندارد جایگزین شوند.

وی ادامه داد: این ساختمان‌ها به‌صورت مجزا و یک‌کلاسه طراحی شده‌اند و تمامی الزامات ایمنی و آموزشی در ساخت آن‌ها لحاظ شده است.

حمره با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان ایلام افزود: در فاز نخست این طرح، ۱۷ مدرسه کانکسی در سطح استان شناسایی شد که پس از طی مراحل اداری و تأمین اعتبار، پروژه‌های ساخت آن‌ها به پیمانکاران واگذار گردید.

مدیر کل نوسازی مدارس استان ایلام تصریح کرد: خوشبختانه با همراهی نهادهای مسئول و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، تمامی این مدارس احداث و با تجهیزات کامل تحویل آموزش‌وپرورش شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تعدادی از مدارس نیز به دلیل مشکلاتی نظیر نبود زمین مناسب یا مسائل خاص محلی، در آن زمان امکان آغاز عملیات اجرایی را نداشتند که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری خیرین، روند ساخت آن‌ها نیز آغاز شده و در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام در ادامه گفت: تا دهه فجر سال جاری، سه مدرسه دیگر نیز تکمیل و تحویل آموزش‌وپرورش می‌شود تا مجموع مدارس کانکسی جایگزین‌شده در استان به عدد ۲۰ برسد.

به گفته وی، این مدارس جدید نه‌تنها از نظر سازه‌ای استاندارد هستند، بلکه به تمامی امکانات مورد نیاز یک فضا آموزشی مجهز شده‌اند؛ از جمله سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مناسب، تجهیزات کمک‌آموزشی و حتی زیرساخت‌های هوشمندسازی که در مدارس رسمی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حمره تأکید کرد: این اقدامات در راستا تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌سازی شرایط برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم صورت گرفته و ادامه آن در دستور کار نوسازی مدارس استان قرار دارد.

۴۳ پروژه مدرسه‌سازی در استان ایلام تکمیل شد

معاون عمرانی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت عدالت آموزشی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و در استان ایلام نیز با جدیت دنبال می‌شود. تخریب مدارس سنگی و فرسوده باید با سرعت بیشتری انجام گیرد تا پیمانکاران بتوانند عملیات ساخت مدارس جدید را آغاز کنند.

رضا دارابی افزود: تاکنون ۴۳ پروژه مدرسه‌سازی در استان تکمیل شده و در گام دوم ۲۵ پروژه دیگر هدف‌گذاری شده است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال به بهره‌برداری برسند. مدرسه‌سازی خدمتی ماندگار برای مردم است و منافع آن برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

معاون عمرانی استاندار ایلام ادامه داد: در طراحی و اجرای مدارس باید اصول فنی و ایمنی به‌ویژه در برابر زلزله رعایت شود تا امنیت دانش‌آموزان تضمین گردد. هدف‌گذاری ما احداث و بازسازی ۱۲۴ مدرسه در استان است که بخشی از آن‌ها در حال اجراست.

دارابی همچنین با اشاره به موضوع ترافیک آغاز سال تحصیلی گفت: پلیس و شهرداری موظف‌اند طرح‌های ترافیکی موقت را در نقاط دارای تراکم دانش‌آموز اجرا کنند و سرویس‌های مدارس نیز باید شناسنامه‌دار و ایمن باشند. نصب علائم ایمنی و دوربین‌های ثبت تخلف جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای رفع موانع پروژه‌های آموزشی، فرمانداران باید به‌طور جدی وارد عمل شوند و با گفت‌وگو مشکلات محلی را برطرف کنند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل نبود مدرسه از تحصیل محروم نشود.

مدرسه، نه‌فقط مکانی برای آموزش، که بستری برای پرورش، امنیت و شکل‌گیری شخصیت و آینده کودکان به شمار می‌رود، جایی که نخستین تجربه‌های اجتماعی رقم می‌خورد، بذرهای امید کاشته می‌شود و مسیر زندگی نسل‌های آینده شکل می‌گیرد؛ از این‌رو فراهم‌کردن فضا آموزشی استاندارد، نه‌تنها ضرورتی در راستا ارتقا کیفیت یادگیری بوده، بلکه گامی بنیادین در مسیر تحقق عدالت آموزشی و سرمایه‌گذاری آگاهانه بر آینده‌ای است که بر شانه‌های همین کودکان بنا خواهد شد.