به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی (آیتالله محمد یزدی) که در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار شد، با تأکید بر جایگاه برجسته مرحوم آیتالله یزدی، او را انسانی پارسا، مسئولیتپذیر و همراه با مردم انقلابی معرفی کرد و گفت: آیتالله یزدی از پیشگامان نهضت اسلامی و یاران وفادار امامین انقلاب بود و در سه دوره مهم تاریخ معاصر ایران شامل دوران پیش از انقلاب، تثبیت نظام و پس از پیروزی انقلاب، نقش تأثیرگذاری ایفا کرد.
وی در ادامه با تشریح ویژگیهای اخلاقی و علمی این عالم وارسته اظهار داشت: مرحوم یزدی مجاهد عرصه علم و جهاد اکبر بود، انسانی سادهزیست و آخرتگرا که خستگیناپذیر، بصیر و خیرخواه دیگران بود و همواره بر سر موضع و تکلیف خود استوار میماند.
حسینی بوشهری با اشاره به دوران تبعید و زندان آیتالله یزدی افزود: در سختترین شرایط، او خم به ابرو نمیآورد و مصداق واقعی «لایخاف و فیه الا بالله» بود؛ هیچگاه از ملامت ملامتکنندگان هراسی به دل راه نمیداد و پایبندی خود به اصول و تکلیف را در همه مراحل حفظ کرد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره نقش آیتالله یزدی در مراکز علمی و سیاسی پس از انقلاب بیان داشت: ایشان همواره با حضور فعال خود، مراجع تقلید و مردم را در مسیر امام هدایت میکرد و به دلیل پایبندی به رضایت خدا، هیچگاه تحت تأثیر مسائل دنیوی قرار نمیگرفت.
وی افزود: آیتالله یزدی در مجلس شورای اسلامی با دقت و جدیت بر طرحها و لوایح نظارت میکرد و تلاش داشت قوانین کشور مطابق موازین شرعی تدوین شود؛ همچنین از بنیانگذاران و فعالان جامعه مدرسین بود و تمامی مسئولیتهای خود را با صلابت و تعهد کامل انجام میداد.
حسینی بوشهری بر اهمیت آثار علمی و فرهنگی مرحوم یزدی نیز تأکید کرد و گفت: آثار قرآنی و فقهی ایشان بسیار ارزشمند است و انتظار میرود آنچه تاکنون منتشر نشده توسط مجتمع عالی تربیت مجتهد یا فرزندان ایشان منتشر شود تا این گنجینه علمی در دسترس نسلهای بعد قرار گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه آیتالله یزدی مصداق بارز عملگرایی و دنیاگریزی بود، افزود: ایشان اهل شعار نبود و تمام تلاش خود را برای خدمت به نظام اسلامی و مردم انجام میداد و با حضور در کنار مردم و مراجع، اعتماد و امید را در جامعه تقویت میکرد.
