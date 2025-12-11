به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین واعظی در همایش ملی مساله شناسی جوانان NEETs در استان، افزود توجه سیاستگذاران به گروه نیت (غیرفعال)ضروری است چرا که این گروه، بحران خاموش جهانی و ایران تلقی می شوند.

وی اظهار داشت: تعابیر مختلفی از آنها مطرح است از جمله اینکه نیت ها جوانانی هستند که در اشتغال و تحصیل نادیده گرفته می شوند و به نوعی در حساس‌ترین گذار زندگی به سر می برند.

واعظی با بیان اینکه نیت چالش جهانی و نگرانی را افزایش داده است، گفت: طبق گزارش‌های سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۲۵، ۲۶۲ میلیون جوان در جهان در وضعیت غیر فعال یا بیکار هستند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیامدهای این مساله در نیت ها، نبود اشتغال و نداشتن دسترسی به کار شایسته را آسیب به سلامت روان آسیب عنوان کرد و گفت: همچنین این موضوع، اعتماد به‌نفس را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را تضعیف می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت ایران در این خصوص، گفت: گزارش ها و پژوهش ها نشان می دهد این موضوع در کشورمان جدی است.

واعظی افزود: موضوع نگران کننده شکاف جنسیتی عمیق است که نرخ نیت در زنان جوان حدود ۲.۵ برابر مردان بوده و میانگین جهانی بالاتر از آن قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین با وجود پنجره جمعیتی، موج جوانان تحصیل‌کرده به سمت مشاغل غیررسمی یا انتظار استخدام دولتی سوق یافته و ورود زنان به بازار کار با موانع مضاعف مواجه شده است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: توصیه‌های سیاستی از سازمان بین المللی کار، رویکرد چندجانبه و پیشگیرانه، سیستم‌های هشدار اولیه در مدارس، تقویت مشاوره شغلی و تحصیلی بر پایه بازار کار، سیاستهای فعال بازار کار و توانمندسازی جوانان است.

وی اظهار داشت: اصلاح نظام آموزش و مهارت‌آمویی، بازنگری سرفصل‌های دانشگاهی، اعتباربخشی واقعی و ارتقای مهارت‌های نرم و سواد دیجیتال از دیگر موارد توصیه شده است.

واعظی با اشاره به اقدامات عملی پیشنهادی خاطر نشان کرد: همچنین هدف‌گذاری دقیق با استفاده از داده‌ها، توسعه دوره های کارآموزی باکیفیت، توانمند سازی، برگزاری رویدادهای علمی برای مساله‌شناسی جوان، هم‌فزایی دستگاهی و تولید بسته‌های سیاستی و توصیه‌های کاربردی لحاظ شود.