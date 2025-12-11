  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

واعظی: مدرک گرایی بدون توجه به مهارت آموزی آسیب‌زاست

زنجان- رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت:نبود تطابق ساختاری میان نظام آموزشی و بازار کار موجب پدیده مدرک گرایی شده و این امر بدون توجه به مهارت آموزی آسیب‌زاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین واعظی در همایش ملی مساله شناسی جوانان NEETs در استان، افزود توجه سیاستگذاران به گروه نیت (غیرفعال)ضروری است چرا که این گروه، بحران خاموش جهانی و ایران تلقی می شوند.

وی اظهار داشت: تعابیر مختلفی از آنها مطرح است از جمله اینکه نیت ها جوانانی هستند که در اشتغال و تحصیل نادیده گرفته می شوند و به نوعی در حساس‌ترین گذار زندگی به سر می برند.

واعظی با بیان اینکه نیت چالش جهانی و نگرانی را افزایش داده است، گفت: طبق گزارش‌های سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۲۵، ۲۶۲ میلیون جوان در جهان در وضعیت غیر فعال یا بیکار هستند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیامدهای این مساله در نیت ها، نبود اشتغال و نداشتن دسترسی به کار شایسته را آسیب به سلامت روان آسیب عنوان کرد و گفت: همچنین این موضوع، اعتماد به‌نفس را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را تضعیف می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت ایران در این خصوص، گفت: گزارش ها و پژوهش ها نشان می دهد این موضوع در کشورمان جدی است.

واعظی افزود: موضوع نگران کننده شکاف جنسیتی عمیق است که نرخ نیت در زنان جوان حدود ۲.۵ برابر مردان بوده و میانگین جهانی بالاتر از آن قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین با وجود پنجره جمعیتی، موج جوانان تحصیل‌کرده به سمت مشاغل غیررسمی یا انتظار استخدام دولتی سوق یافته و ورود زنان به بازار کار با موانع مضاعف مواجه شده است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: توصیه‌های سیاستی از سازمان بین المللی کار، رویکرد چندجانبه و پیشگیرانه، سیستم‌های هشدار اولیه در مدارس، تقویت مشاوره شغلی و تحصیلی بر پایه بازار کار، سیاستهای فعال بازار کار و توانمندسازی جوانان است.

وی اظهار داشت: اصلاح نظام آموزش و مهارت‌آمویی، بازنگری سرفصل‌های دانشگاهی، اعتباربخشی واقعی و ارتقای مهارت‌های نرم و سواد دیجیتال از دیگر موارد توصیه شده است.

واعظی با اشاره به اقدامات عملی پیشنهادی خاطر نشان کرد: همچنین هدف‌گذاری دقیق با استفاده از داده‌ها، توسعه دوره های کارآموزی باکیفیت، توانمند سازی، برگزاری رویدادهای علمی برای مساله‌شناسی جوان، هم‌فزایی دستگاهی و تولید بسته‌های سیاستی و توصیه‌های کاربردی لحاظ شود.

