واگذاری ۴ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در یزد با حضور وزیر کشور

یزد_ در راستای تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری و جهش تولید ۴ فقره مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری با حضور وزیر کشور به نمایندگان بخش خصوصی در استان یزد اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی و مدیران استان برگزار شد، ۴ مجوز سرمایه‌گذاری به متقاضیان اهدا شد.

این چهار مجوز که مراحل استعلامی و قانونی آن‌ها پیش‌تر به صورت کامل طی شده بود، به سرمایه‌گذاران تحویل داده شد تا روند اجرایی پروژه‌هایشان بدون هرگونه تأخیر اداری آغاز شود. این جوازها حوزه‌های استراتژیک و توسعه‌ای استان یزد را پوشش می‌دهند و شامل بخش‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، انرژی خورشیدی، و میراث فرهنگی و گردشگری هستند.

طرح صدور «مجوزهای بی‌نام» به عنوان یکی از نوآوری‌های مدیریتی در یزد است که بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط نهادهای دولتی و آماده‌سازی کامل مجوزهای لازم پیش از ورود سرمایه‌گذار متمرکز است تا فضای کسب‌وکار استان ارتقا دهد.

