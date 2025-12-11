به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی و مدیران استان برگزار شد، ۴ مجوز سرمایه‌گذاری به متقاضیان اهدا شد.

این چهار مجوز که مراحل استعلامی و قانونی آن‌ها پیش‌تر به صورت کامل طی شده بود، به سرمایه‌گذاران تحویل داده شد تا روند اجرایی پروژه‌هایشان بدون هرگونه تأخیر اداری آغاز شود. این جوازها حوزه‌های استراتژیک و توسعه‌ای استان یزد را پوشش می‌دهند و شامل بخش‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، انرژی خورشیدی، و میراث فرهنگی و گردشگری هستند.

طرح صدور «مجوزهای بی‌نام» به عنوان یکی از نوآوری‌های مدیریتی در یزد است که بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط نهادهای دولتی و آماده‌سازی کامل مجوزهای لازم پیش از ورود سرمایه‌گذار متمرکز است تا فضای کسب‌وکار استان ارتقا دهد.