احمدپور: پرونده تخلف دپوی پوکه معدنی سردشت به مراجع قضائی‌ ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی احمدپور در این زمینه افزود: در پی بازدید دوباره کارشناسان پایش از این محدوده و بررسی وضعیت دپوی پوکه ساختمانی، مشخص شد که با وجود هشدارها و تذکرات قبلی، هیچ اقدام مؤثری برای مدیریت اصولی یا رفع مشکل انجام نشده است.

وی اظهار کرد: در این بازدید همان وضعیت قبلی شامل انباشت غیراصولی پوکه، پراکندگی مواد و تهدیدات ناشی از آلودگی محیطی مشاهده شد و به دلیل عدم همکاری متولیان امر، موضوع در قالب پرونده تخلف زیست‌محیطی برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی ارجاع شد.

احمدپور با هشدار نسبت به تداوم این روند افزود: ادامه این وضعیت می‌تواند موجب آلودگی خاک، هوا و محیط پیرامونی شود و اداره حفاظت محیط‌زیست سردشت طبق وظایف قانونی خود موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سردشت تأکید کرد متولیان بازارچه و صادرکنندگان باید در اسرع وقت نسبت به ساماندهی محوطه و مدیریت اصولی مواد اقدام کنند تا از ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی جلوگیری شود.