  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

احمدپور: پرونده تخلف دپوی پوکه معدنی سردشت به مراجع قضائی‌ ارجاع شد

احمدپور: پرونده تخلف دپوی پوکه معدنی سردشت به مراجع قضائی‌ ارجاع شد

ارومیه- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سردشت از ارجاع پرونده تخلف مربوط به دپوی غیراصولی پوکه معدنی در محوطه بازارچه مرزی کیله به مراجع قضائی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی احمدپور در این زمینه افزود: در پی بازدید دوباره کارشناسان پایش از این محدوده و بررسی وضعیت دپوی پوکه ساختمانی، مشخص شد که با وجود هشدارها و تذکرات قبلی، هیچ اقدام مؤثری برای مدیریت اصولی یا رفع مشکل انجام نشده است.

وی اظهار کرد: در این بازدید همان وضعیت قبلی شامل انباشت غیراصولی پوکه، پراکندگی مواد و تهدیدات ناشی از آلودگی محیطی مشاهده شد و به دلیل عدم همکاری متولیان امر، موضوع در قالب پرونده تخلف زیست‌محیطی برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی ارجاع شد.

احمدپور با هشدار نسبت به تداوم این روند افزود: ادامه این وضعیت می‌تواند موجب آلودگی خاک، هوا و محیط پیرامونی شود و اداره حفاظت محیط‌زیست سردشت طبق وظایف قانونی خود موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سردشت تأکید کرد متولیان بازارچه و صادرکنندگان باید در اسرع وقت نسبت به ساماندهی محوطه و مدیریت اصولی مواد اقدام کنند تا از ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

کد خبر 6686420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها