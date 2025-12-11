  1. استانها
آتش سوزی جنگل‌های عباس آباد مهار شد

عباس آباد - رئیس منابع طبیعی عباس‌آباد گفت: آتش سوزی جنگل‌های منطقه زریت با تلاش نیروهای یگان حفاظت و قرقبانان مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهار داشت: صبح امروز با گزارش مشاهده دود در جنگل‌های منطقه زریت، نیروهای یگان حفاظت و قرقبانان با تجهیزات اطفا به محل اعزام و آتش را مهار کردند.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد فرد یا افرادی به‌صورت عمدی یک درخت انجیلی هیرکانی را آتش زده‌اند و برای خاموش کردن کامل آتش از اره‌موتور برای قطع درخت استفاده شد.

رئیس منابع طبیعی عباس‌آباد با اشاره به بارش روز گذشته در منطقه، احتمال عمدی بودن این حریق را تقویت کرد و گفت: این شرایط جوی امکان وقوع آتش‌سوزی عمدی را بیشتر می‌کند و پیگیری برای شناسایی عاملان در جریان است.

جنگل‌های عباس‌آباد حدود ۳۳ هزار هکتار مساحت دارند و این منطقه پیشتر نیز شاهد آتش‌سوزی‌های مشابه مانند حریق گسترده در جنگل‌های الیت چالوس بوده است.

