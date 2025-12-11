  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

صالحی: غزل قالبی ماندگار و اثرگذار در ادبیات فارسی است

زنجان- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی با اشاره به پیشینه ریشه‌دار شعر در فرهنگ ایران، غزل را قالبی ماندگار و اثرگذار در ادبیات فارسی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام سید عباس صالحی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه این رویداد ادبی توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان قرائت شد. وزیر فرهنگ در این پیام شعر را جلوه‌ای از زیبایی و معنویت در تاریخ ایران توصیف کرد و گفت: پیشینه هزار ساله شعر فارسی سرشار از آثار ماندگاری چون قصاید و مثنوی‌هاست و غزل توانسته در این میان زبان عشق، شور و اندوه انسان‌ها باشد.

صالحی با اشاره به تلاش و نوآوری شاعران معاصر افزود: غزل هرگز رنگ نباخته و آثار شاعرانی چون حسین منزوی نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت این قالب ادبی است. وی حضور غزل‌سرایان جوان و رویکردهای تازه آنان را نشانه‌ای از بالندگی و تجدید حیات غزل عنوان کرد و برای شاعران و دوستداران فرهنگ، به‌ویژه مردم زنجان، آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است حسین منزوی، غزل‌سرای برجسته معاصر، متولد ۱۳۲۵ زنجان است که از دهه چهل با انتشار غزل‌های تأثیرگذار خود به یکی از چهره‌های مطرح شعر فارسی بدل شد. از او آثار متعددی از جمله «با عشق در حوالی فاجعه»، «از شوکران و شکر» و «حنجره زخمی تغزل» برجای مانده است. منزوی در سال ۱۳۸۳ بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت.

