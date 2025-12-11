انجام ۴۰ عمل جراحی رایگان توسط جراحان پلاستیک و زیبایی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهنظر شهبخش مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: تیم ۶ نفره از جراحان فوق تخصص در حوزه زیبایی و پلاستیک با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی سازمان تأمیناجتماعی در زاهدان مستقر شده و خدمات درمانی را بهصورت کاملاً رایگان ارائه دادند.
وی افزود: در قالب تیم جراحی پلاستیک نیکوکاری مهر و ماه، جمعی از پزشکان فوقتخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، ۴۰ بیمار نیازمند را که سالها در انتظار جراحی بودند، معاینه و تحت عمل قرار دادند.
وی تصریح کرد: این خدمت با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی کامل سازمان تأمیناجتماعی فراهم شد و سهم بزرگی در کاهش هزینههای درمانی گروههای کمدرآمد داشت.
شهبخش بیان کرد: تمام جراحیها کاملاً رایگان انجام شد و مقرر شده این گروه جهادی درمانی هر دو ماه یکبار به استان سفر کنند تا بیماران دارای بیماریهای مادرزادی، سوختگیهای مزمن یا آسیبدیدگیهای شدید، فرصت درمان منظم و مستمر داشته باشند.
وی گفت: اجرای چنین برنامههایی میتواند بخشی از محرومیت درمانی استان را جبران کند و امید تازهای برای بیماران نیازمند رقم بزند.
