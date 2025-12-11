به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری دوجانبه در حاشیه هفتمین اجلاس مجمع زیست‌محیطی ملل متحد در نایروبی، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و مصدق ملک وزیر محیط‌زیست پاکستان بر ضرورت گسترش و به‌روزرسانی چارچوب همکاری‌های محیط زیستی میان دو کشور تأکید کردند.

در این نشست که در حاشیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست ملل متحد (UNEA-۷) در نایروبی برگزار شد، انصاری با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان و همچنین تجربه‌های مثبت همکاری در حوزه محیط‌زیست، خواستار ارتقای سطح تعاملات و اجرایی‌سازی مؤثر یادداشت تفاهم موجود، متناسب با اولویت‌های جدید دو کشور شد.

وی محورهای همکاری پیشنهادی ایران را شامل مقابله و مهار کانون‌های گرد و غبار و پایش و پیش آگهی، مبارزه با قاچاق حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و همکاری‌های فنی در زمینه کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف آب اعلام کرد.

همچنین مصدق ملک وزیر محیط‌زیست پاکستان با استقبال از این پیشنهادها، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌های عملی در حوزه‌های پایش و کنترل آلودگی هوا، گسترش شبکه ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، مهار بیابان‌زایی از طریق کاشت درخت، مدیریت منابع آب، ارتقای راندمان کشاورزی و مشارکت دادن جوامع محلی در پروژه‌های محیط‌زیستی اعلام کرد.

در ادامه این دیدار طرفین ضمن توجه به هم‌پوشانی اولویت‌ها و دغدغه‌های محیط‌زیستی؛ از جمله مقابله با گرد و غبار، مدیریت منابع آب، کشاورزی پایدار و توجه به معیشت جوامع محلی برای به‌روزرسانی یادداشت تفاهم مشترک و انجام همکاری‌های عملی اعلام آمادگی کردند.

این توافق در حاشیه یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی محیط‌زیستی، نشان‌دهنده اهمیت مسائل منطقه‌ای و تمایل تهران و اسلام‌آباد برای تبدیل چالش‌های مشترک محیط زیستی به فرصت‌های همکاری سازنده است.