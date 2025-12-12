رونمایی از سه اثر فاخر امام محمد غزالی در مجمع فلاسفه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فلاسفه ایران با همکاری بنیاد علمی فرهنگی ابوعلی سینا مراسم رونمایی از سه کتاب فاخر درباره امام محمد غزالی به نام‌های "ابوحامد غزالی و عقلانیت در جهان اسلام"، "مجلدات ۱ و ۲ و ۳ از مجلدات بزرگ ۱۰ جلدی" و "گرایش صوفیانه غزالی" را با حضور استادان، پژوهشگران و متخصصان برگزار می‌کند.

سید مصطفی محقق داماد، نصرالله پورجوادی، علی اکبر صالحی، نجفقلی حبیبی، محسن جوادی و میثم‌کرمی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز شنبه ۲۹ آذرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مجمع فلاسفه ایران به نشانی کارگر جنوبی، پایین‌تر از جمهوری، کوچه آیرم پلاک ۱۳ برگزار خواهد شد.