۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

برگزاری سمینار هوش مصنوعی در حوزه‌های رادیولوژی با مشارکت همراه اول

نخستین سمینار «هوش مصنوعی در حوزه‌های تخصصی رادیولوژی» به مدت دو روز در تهران آغاز به کار کرده و همراه اول به عنوان نخستین اپراتور سلامت کشور با سرویس‌های تخصصی سلامت هوشمند در آن حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین دوره سمینار «هوش مصنوعی در حوزه‌های تخصصی رادیولوژی» صبح پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در مجموعه تلاش تهران با حضور پزشکان، رادیولوژیست‌ها، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان فناوری آغاز به کار کرد؛ رویدادی که فضای تازه‌ای از همکاری میان حوزه‌های سلامت و فناوری‌های نوین ایجاد کرده است.

این سمینار به ابتکار انجمن رادیولوژی ایران و با هدف معرفی آخرین دستاوردهای مرتبط با هوش مصنوعی و تقویت مهارت‌های تخصصی برگزار می‌شود و حضور تمامی پزشکان، تکنسین‌ها و دانشجویان علاقه‌مند در آن آزاد اعلام شده است.

همراه اول در این رویداد با تکیه بر شبکه گسترده ارتباطی خود در کشور و توانمندی بالا در ارائه راهکارهای هوشمند سلامت و سرویس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش مهمی بر عهده دارد.

سرویس‌های تخصصی سلامت هوشمند امکان ارتباط دستگاه‌به‌دستگاه را برای تجهیزات پزشکی، ارسال برخط داده‌های تصویربرداری، ارائه توصیه‌های پزشکی هوشمند و توسعه خدمات تله‌مدیسین را فراهم می‌کند.

به همین مناسبت، در غرفه همراه اول نیز سرویس‌های مرتبط با سلامت دیجیتال شامل خودمراقبتی، سونوگرافی از راه دور، چت بات سلامت و مراقب هوشمند (حلقه و ساعت هوشمند) ارائه شده تا شرکت‌کنندگان از نزدیک با نمونه‌های عملی کاربرد هوش مصنوعی و داده‌های لحظه‌ای در حوزه رادیولوژی آشنا شوند.

این رویداد دو روزه گامی در جهت هم‌افزایی میان فناوری ارتباطی و خدمات سلامت است؛ مسیری که همراه اول با توسعه زیرساخت‌های هوشمند و سرویس‌های نوآورانه آن را پشتیبانی می‌کند.

کد خبر 6686290

