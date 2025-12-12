  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۱

پزشکیان: جهان امروز محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست

پزشکیان: جهان امروز محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست

رئیس جمهور گفت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست و طرح و ابتکاری که شما پیشگام آن بوده‌اید، بیانگر درک عمیق از واقعیات زمانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان که به ترکمنستان سفر کرده است، در دیدار با قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق این کشور، از دعوت رسمی جهت حضور در «اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد» قدردانی کرد و این ابتکار را پاسخی به نیازهای امروز جهان دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت گسترش فضای تفاهم میان کشورها و ملّت‌ها تصریح کرد: از ابتکار ارزشمند جنابعالی برای برگزاری این اجلاس که پاسخی به یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز است، تشکر می‌کنم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست و طرح و ابتکاری که شما پیشگام آن بوده‌اید، بیانگر درک عمیق از واقعیات زمانه است. ما باید ارتباطات و همکاری‌های خود را افزایش دهیم، چرا که جامعه جهانی به چنین نگاهی که شما مطرح و دنبال می‌کنید، نیاز واقعی دارد.

پزشکیان تصریح کرد: خرسندیم که با رهبری شما، این رویکرد سازنده از ترکمنستان به منطقه و فراتر از آن گسترش یابد تا همه ما در مسیر تقویت اعتماد، صلح و امنیت منطقه‌ای گام برداریم.

رهبر ملی ترکمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس‌جمهور ایران در عشق‌آباد گفت: ما احترام فراوانی برای حمایت جنابعالی از ابتکارات ترکمنستان قائل هستیم، از حضور شما در این اجلاس قدردانی می‌کنیم و از نظرات و دیدگاه‌های شما در این اجلاس بهره خواهیم برد.

قربانقلی بردی‌محمداف، در ادامه افزود: همان‌گونه که مستحضرید، شرایط کنونی جهان پیچیده است و ضرورت دارد که ما بیش از گذشته یکدیگر را ملاقات کنیم و مشورت‌های متقابل داشته باشیم.

رهبر ملی ترکمستان با مطلوب توصیف کردن سطح روابط دوجانبه اظهار کرد: روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت و بازرگانی و همچنین در عرصه‌های فرهنگی و انسان‌دوستانه، بسیار خوب و سازنده است و امیدواریم در آینده این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد. شما برای ما همسایه‌ای نزدیک، برادر و دوست به شمار می‌آیید و به خانه دوم خود خوش آمدید.

کد خبر 6686318
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها