رونمایی «زخم جنگ» در «سینماحقیقت»؛ روایت آسیب غیرنظامیان در جنگ ۱۲روزه

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «زخم جنگ» همزمان با ایام جنگ ۱۲ روزه تولید شده است و سازندگان آن در مناطق مختلفی که مورد اصابت رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود حضور یافته اند.

مستند «زخم جنگ» به کارگردانی محمدحسین نجفی و با روایت محمدحسین نجفی، داریوش فتحی و فریبرز دارایی امروز جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۳ در نوزدهمین جشنواره بین المللی مستند ایران «سینماحقیقت» در پردیس ملت به نمایش گذاشته می شود.

محمدحسین نجفی کارگردان این اثر پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود: رویکرد ما در ابتدا بر این اساس بود که به مناطق مختلف برویم و روایت‌های گوناگونی از اتفاقاتی که در آن روزها و شب‌های خاص رخ داده بود، جمع‌آوری کنیم. زمانی که یک خانه مسکونی یا یک مرکز مورد اصابت قرار می‌گرفت، داستان‌های مختلفی از آن واقعه به گوش می‌رسید. هدف اصلی ما به نمایش گذاشتن ظلمی بود که در حق غیرنظامیان و ساکنان مناطق مسکونی روا شده بود. بر همین اساس، ساخت مستند «زخم جنگ» را آغاز کردیم و سپس کار روی قسمت دوم آن را با عنوان «مرهم جنگ» شروع کردیم.

این مستند پیش از این در قسمت هایی کوتاه از خبرگزاری مهر منتشر شده است.

