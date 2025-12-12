  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

کمیته برگزاری پاراوزنه برداری مدال دختر ایران را برگرداند

کمیته برگزاری مسابقات پاراوزنه برداری پس از انجام بررسی هایی که انجام داد مدال برنز نیایش سلیمی را به دختر پاراوزنه بردار کشورمان برگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، روز گذشته با شروع رقابت دسته وزنی ۷۹ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری با توجه به اینکه تنها وزنه بردار حاضر در این دسته وزنی نیایش سلیمی دختر ملی پوش کشورمان در این دوره از بازی ها بود، ابتدا کمیته برگزاری بازی ها به او اجازه داد تا درصورت ثبت رکورد ورودی این دسته وزنی(۷۹ کیلوگرم) در بخش مدالی حضور پیدا کرده و مدال برای او طبق وزنه هایی که ثبت میکند در نظر گرفته شود.

برهمین اساس نیایش سلیمی با مهار وزنه های ۵۲، ۵۷ و ۶۰ کیلوگرم و ثبت ورودی مد نظر مسئولین برگزار کننده مسابقات، امیدوار به دریافت مدال شد. اما به یکباره آنها اعلام کردند مدالی به نماینده کشورمان تعلق نمی یابد!

حالا و در روز پایانی بازی های پاراآسیایی در رشته پاراوزنه برداری مسئولان برگزاری مسابقات ضمن اهدای مدال برنز به نیایش سلیمی دختر ۷۹ کیلویی پاراوزنه برداری رتبه و سکوی سومی را به او دادند.

