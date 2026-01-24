به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، شهر منامه در کشور بحرین به عنوان میزبان رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۶ انتخاب و معرفی شد.
این دوازدهمین دوره برگزاری این رقابتها و هشتمین میزبانی یک کشور آسیایی خواهد بود؛ رقابتهایی که محل و تاریخ دقیق برگزاری آن در مرحله بعدی مورد تایید قرار گرفته و اعلام میشود.
«شیخ محمد بن دوایج آل خلیفه» رئیس کمیته پارالمپیک بحرین در این باره گفت: این یک افتخار برای بحرین است که میزبان مسابقات جهانر پاراوزنهبرداری باشد. این رویداد، ادامه مسیر ما در میزبانی از ۱۷ رویداد ورزشی توانیابان در طول پنج سال گذشته است که نشان دهنده تعهد عمیق بحرین به رشد و گسترش جنبش پارالمپیک محسوب میشود.
رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان از سال ۱۹۹۴ آغاز شده و هر دو سال یکبار برگزار میشود. البته این رویداد قرار است طی سال سال پیاپی و در سالهای ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برگزار شود.
در دوره قبلی این رقابتها که سال ۲۰۲۵ به میزبانی مصر و در شهر قاهره برگزار شد، نمایندگان ایران موفق به کسب ۲ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز شدند.
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