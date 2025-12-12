  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

موج جدید ناپایداری‌های جوی از دوشنبه در استان بوشهر فعال می‌شود

بوشهر- کارشناس هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی از روز دوشنبه موج جدید ناپایداری‌های جوی، سطح استان و دریا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که فعالیت سامانه بارشی تا اوایل وقت روز شنبه تداوم دارد و به‌تناوب در سطح استان و روی دریا با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین از روز دوشنبه موج جدید ناپایداری‌های جوی، سطح استان و دریا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مدت سواحل استان مواج خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، تا اوایل وقت فردا در برخی نقاط استان گاهی بارش باران، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای و مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد متغیر به‌تدریج شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ تا اوایل وقت فردا گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در برخی از ساعات بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ تا اوایل وقت فردا گاهی تا ۱۵۰ سانتی متر و در هنگام وزش تندباد ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

