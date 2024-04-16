خلیج فارس مواج و متلاطم است

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا اوایل وقت فردا، در برخی ساعات وزش باد، وقوع بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش تند باد لحظه‌ای و در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط استان بویژه نواحی جنوبی و مرکزی مورد انتظار است، ضمن اینکه در این مدت، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از فردا به تدریج با کاهش ابر، وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر تا اوایل هفته آینده آرام است.

وی گفت: آسمان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا ابری، گاهی وزش باد و تا اوایل وقت فردا در برخی نقاط بویژه نواحی مرکزی و جنوبی، طی ساعاتی بارش باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد و از فردا کاهش ابر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و تا اوایل وقت فردا در برخی ساعات در نیمه جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و تا اوایل وقت فردا در برخی ساعات در مناطق جنوبی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.