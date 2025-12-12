امام جمعه موقت بوشهر : مسئولان باید نظارت بر بازار را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر اسماعیلی در خطبههای نماز جمعه بوشهر به شکست دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره و اظهار کرد: دشمن با توجه به این شکست در عرصه نظامی، تمرکز خود را روی جنگ تبلیغاتی و رسانهای قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه دشمن میداند از طریق نظامی نمیتواند ایران را شکست دهد افزود: دشمن با جنگ تبلیغی دنبال ایجاد فشار است تا مقاومت مردم ایران را با شکست روبرو کند.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان تاکید کرد: اسناد آمریکاییها نشان میدهد از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، برنامه محوری آنان تهاجم تبلیغاتی و رسانهای بوده و قصد دارند از این طریق پایههای مقاومت مردم را سست کنند.
وی با تأکید بر لزوم آرایش تبلیغاتی نیروهای انقلابی طبق فرمایش مقام معظم رهبری، بیان کرد: تسخیر ذهنها، دلها و تغییر باورها، صدر برنامه دشمنان است؛ آنان در تلاش هستند تا نسل جوان را نسبت به آثار انقلاب، شهدا، و مقاومت بیتوجه کنند و گذشته دردناک تحریمها، کشتارها و غارتهای بیگانگان را به فراموشی بسپارند.
امام جمعه موقت بوشهر از صرف میلیاردها دلار توسط دشمن برای ایجاد لشکری تبلیغاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این راه از تمام ظرفیتها مانند مقامات غربی، هنرمندان، نویسندگان، فیلمسازان سلبریتیها و حتی عناصر خودفروخته داخلی استفاده میکنند تا افکار جوان ایرانی را تغییر دهند؛ لذا کارگزاران مقاومت باید نقاط ضعف دشمن را شناسایی و به آن حمله کنند.
وی با بیان اینکه بازنمایی نقاط قوت و دستاوردهای ملی راه مقابله با جنگ روانی دشمن است، افزود: رسانهها و مسئولان نباید صرفاً بر مشکلات کشور تمرکز کنند؛ بهویژه وقتی بخشی از طراحی ماهوارههای مخابراتی کشور به دست توانا بانوان ایرانی صورت میگیرد، باید این پیشرفتها بیان شود و امید در جامعه تقویت شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه هدف دشمن تخریب هویت زن ایرانی و حذف فرهنگ ایرانی اسلامی است یادآور شد: دشمن تلاش میکند زن را به سوی مصرفگرایی، دوری از عفت و خانواده بکشاند اما جمهوری اسلامی با افتخار مقام علمی، فرهنگی و اخلاقی بانوان را تبیین کرده و اجازه نمیدهد این هویت خدشهدار شود.
وی با اشاره به تلاش غرب جهت زدودن هویت ملی و دینی و اسناد تاریخی، بیان کرد: حتی پیش از انقلاب، توطئه داشتند خط فارسی را لاتین کنند و کارکرد هویت دینی در نظام ولایت فقیه مانع اصلی تجزیه ایران شد؛ در حالی که در دوره قاجار و پهلوی بخشهای زیادی از خاک کشور از دست رفت.
وی یکپارچگی و امنیت ایران را نتیجه نظام ولایتفقیه و هویت دینی ملت دانست و بیان کرد: این ۵۰ سال با تکیه بر ولایت و مقاومت، یکپارچگی در ایران اسلامی حفظ شد.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم و لزوم تقویت نظارت بر بازار، گفت: تکرار گرانی درمان نیست و مسئولان باید نظارت بر بازار را افزایش دهند.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه باید روایتهای امیدآفرینی، پیشرفت و راه شهدا در صدر اخبار کشور قرار گیرد، تصریح کرد: راه شهدا را ادامه خواهیم داد و تا برقراری عدالت جهانی در مسیر انقلاب ثابت قدم خواهیم ماند.
حجتالاسلام اسماعیلی با اشاره به فرارسیدن ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، خاطرنشان کرد: فضائل و مناقب ایشان فراتر از بیان ماست؛ اما مهمترین شاخصه این بانوی گرامی، اخلاص خالصانه ایشان در همه امور زندگی بود که در آیات سورههای قرآن کریم به وضوح تبلور یافته است.
وی با بیان داستان معروف نذر اهل بیت (ع) و اطعام مسکین، یتیم و اسیر توسط خانواده امام علی (ع) و حضرت زهرا (س)، افزود: این انفاق و بخشش بیمنت اهل بیت (ع) باعث شد تا خداوند متعال این واقعه را در قرآن ثبت و جهانی کند و همگان را تا روز قیامت با این الگو آشنا سازد.
