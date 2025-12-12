  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

جشن میلاد حضرت زهرا(س) در قروه برگزار شد

قروه-رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه گفت: به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، مراسمی شاد و معنوی در مهد قرآنی نور زهرا(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی دهقان ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت زهرا که در شهر قروه برگزار شد اظهار کرد: همزمان با خجسته‌زادروز حضرت زهرا (س) جشن باشکوهی در مهد نور زهرا برپا شد که با استقبال کودکان و خانواده‌ها همراه بود.

وی افزود: اجرای برنامه‌های متنوعی چون جشن و سرود، قصه‌گویی، مسابقه، بازی‌های گروهی و اهدای جوایز از جمله بخش‌های این مراسم بود که فضای مهد را سرشار از نشاط و معنویت کرد.

حجت‌الاسلام دهقان عنوان کرد: هدف از برگزاری این جشن، آشنایی کودکان با سیره و منش حضرت زهرا (س) و ایجاد لحظاتی همراه با شادی، آموزش و تجربه‌های ارزنده برای آنان بوده است.

گفتنی است؛ این مراسم در فضایی صمیمانه برگزار شد و در پایان با تقدیر از فعالان مهد و پذیرایی از شرکت‌کنندگان خاتمه یافت.

کد خبر 6686489

