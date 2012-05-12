برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در گیلانغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن مراسم جشن میلاد کوثر در شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

فرماندار گیلانغرب در این مراسم حضرت زهرا (س) را موجودی آسمانی دانست که فضایل آن حضرت ظرفیت استثنایی داشت.

اردشیر رستمی افزود: فضایل و عظمت هیچ زنی در تاریخ به عظمت حضرت زهرا(س) نبوده و نیست.

وی در ادامه بر لزوم حفظ عفت توسط زنان جامعه بعنوان مهمترین توصیه حضرت فاطمه (س) و لزوم بهره گیری از فضایل معنوی شخصیت آن حضرت، درک و معرفت آن و توجه ویژه به حجاب بعنوان اولین فرهنگ و مولفه آن حضرت با عمل به قرآن، بینش، بصیرت و معرفت در جهت رهرور فاطمه بودن تاکید کرد.

جشن میلاد حضرت زهرا (س) در سرپل ذهاب برگزار شد

به مناسبت میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) جشن میلاد کوثر با حضور 1500نفر از خواهران بسیجی گردان الزهرا (س) و پایگاه های مقاومت ناحیه سرپل ذهاب در مصلی نماز جمعه این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه سرپل ذهاب در این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بر لزوم تاسی به اندیشه و منش ایشان تاکید و با یادآوری برخی از خصایص شاخص دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) جایگاه و منزلت زن در دین مبین اسلام را تشریح کرد.

حجت الاسلام مجید صفدری با بیان اینکه در بحث اسوه زنان و عالم بشریت بودن باید به خصوصیاتی نظیر عصمت ایشان نیز توجه کرد و افزود: باید اخلاق، حجاب، انفاق، مدیریت خانه و فعالیت اجتماعی حضرت زهرا (س) را پذیرفت.

برگزاری انتخابات مجمع عمومی جمعیت هلال احمر گیلانغرب

انتخابات مجمع عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان گیلانغرب بمنظور انتخاب شورای اجرایی و بازرسین این جمعیت همزمان با هفته هلال احمر در این شهرستان برگزار شد.

کار رای گیری انتخابات مجمع عمومی جمعیت هلال احمر گیلانغرب در هشت شعبه اخذ رای برگزار و هفت هزار عضو داوطلب این جمعیت بدر آن شرکت کردند.

در پایان از میان 9 نامزد انتخابات، چهار نفر بعنوان اعضای اصلی شورای اجرایی جمعیت هلال احمر این شهرستان و دو نفر نیز بعنوان اعضای علی البدل و یک نفر بعنوان بازرس انتخاب شدند.

حب فاطمه و اولادش حب به پیامبر و خداست

امام جمعه اهل‌سنت شهرستان روانسر گفت‌: حب فاطمه و اولادش حب به پیامبر و خداست و این در کتب معتبر اهل‌ سنت آمده است.

ماموستا ملا‌عبداالله غفوری در همایش تجلیل از مدرسان و طلاب مدارس دینی اهل‌ سنت که امروز در آمفی‌تئاتر شرکت نفت برگزار شد افزود: فاطمه زهرا(س) محبوب‌ترین اولاد پیامبر اکرم است که لقب ام‌ابیها از جانب پیامبر گرفت.

غفوری تصریح کرد: در تاریخ اهل‌سنت آمده است که محبت به فاطمه محبت به پیامبر و خداست و بغض به آن حضرت نیز بغض به پیامبر و خداست و این نشان از جایگاه والای آن حضرت دارد.

گردهمائی بزرگ بانوان کنگاوری به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س)

همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و نیز ولادت حضرت امام خمینی (ره)، مراسم جشنی در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی در شهرستان کنگاور برگزار شد.

در این مراسم که حشمت الله عزیزی فرماندار شهرستان کنگاور، حجت الاسلام ایوبی امام جمعه این شهرستان ، فرماندهان نظامی و انتظامی و طیف های مختلفی از بانوان این شهرستان حضور داشتند ، حجت الاسلام خزائی از روحانیون منطقه به ایراد سخنرانی پرداخت.

مولودی خوانی، شعر خوانی و اجرای حرکات ورزشی توسط دختران نونهال از دیگر برنامه های این مراسم بود.

