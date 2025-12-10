کرمی: جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) در امامزادگان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختار کرمی گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) یکی از الگوهای برتر زن نه تنها در مسائل دینی بلکه در عرصه اجتماعی است، ایشان با وجود عمر کوتاه اما پربرکت نقش فعال و همیشگی زن در اجتماع اسلامی و انسانی را با حفظ هویت و اصالت به بهترین وجه نشان دادند.

وی ادامه داد: به همت خادمین، هیئت امنا و گروهای مردمی، جشن های ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان زنجان برگزار می شود.

حجت الاسلام کرمی اظهار کرد: در امامزاده سید ابراهیم شهرستان زنجان جشن ویژه بانوان ساعت ۱۴ چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور بانوان پرشور زنجانی و اجرای گروه سرود دختران حاج قاسم و سخنرانی خانم دکتر شاهمرادی و مولودی خوانی مداح اهل بیت آقای غلامرضا هاشمی برگزار می شود.

وی افزود: در مسجد جامع بقعه حضرت قیدار نبی شهر خدابنده نیز جشن بزرگ ولادت فاطمی همراه با تجمع ۱۰ هزار نفره بانوان ارجمند و تجلیل از مادر سه شهید مدافع وطن همراه با سخنرانی و مدیحه سرایی جمعه ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد.در امامزاده محمد حاج سیران نیز مراسم جشن ولادت از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۰ آذر آغاز می شود که همراه با سخنرانی و مولودی خوانی خواهد بود.

کرمی ادامه داد: در حسینیه اعظم زنجان جشن میلاد ویژه خواهران پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۵ همراه با تجلیل از مادران و خواهران نمونه برگزار می شود و در کنار آن بازارچه صنایع دستی و هنری همراه با عرضه محصولات عفاف و حجاب ۱۹ و ۲۰ آذر از ساعت ۱۱ تا ۱۸ در شبستان حضرت زینب(س) به همت امور بانوان حسینیه دایر خواهد شد.

وی افزود:‌ همچنین در امامزاده اسماعیل شهرستان ابهر نیز مراسم میلاد آن حضرت ویژه بانوان با اجرای گروه سرود و برنامه های متنوع برای کودکان و نوجوانان از ساعت ۱۵ پنجشنبه ۲۰ آذر همراه با اجرای پویش دستبوسی از مادران ارجمند برگزار می شود و علاه بر آن مسابقه بزرگ مادر و دختر به همین مناسبت با انواع مسابقات مختلف و جذاب همراه با اهدای جایزه توسط گروه دخترانه ریحانه برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: این اداره کل با همکاری صدا و سیما پویش مادرم آیینه زهرا(س) را نیز راه اندازی کرده که عموم مردم تا ۱۸ آذر ماه می توانند با ارسال یک جمله، شعر، عکس یا پیام صوتی و فیلم از یک ویژگی خوب مادر خود که یادآور روش زندگی حضرت زهرا باشد در پیام رسان ایتا در قرعه کشی این مسابقه شرکت کرده و از جایزه ۱۰ میلیون ریالی آن به تعداد ۱۵ نفر که از درآمدهای موقوفات پرداخت خواهد شد بهره مند شوند.

کرمی افزود:۲۰ امامزاده از ۱۳۲ امامزاده استان در تمام ایام سال فعالیت می کنند و جزو امامزادگان شاخص سطح کشوری، استانی و شهرستانی قرار دارند و سالانه بیش از هزار برنامه شاخص دینی، فرهنگی و اجتماعی در آنها برگزار می‌شود.