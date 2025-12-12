پوتین: سلام گرم من را به رهبر معظم برسانید/ تأکید بر حمایت از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بین المللی صلح و اعتماد در عشق آباد پایتخت ترکمنستان با هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه بحث و رایزنی کردند.

پزشکیان در دیدار با پوتین گفت: از حمایت روسیه از ایران در عرصه بین‌المللی قدردانی می‌کنیم. مصمم به اجرای توافقنامه جامع مشارکت راهبرد با روسیه هستیم.

رئیس جمهور روسیه هم در این دیدار گفت: سلام گرم من را به رهبر معظم برسانید.

پوتین در ادامه افزود: روابط میان ایران و روسیه با روند بسیار مثبتی در حال توسعه است. روسیه و ایران در حال مذاکره در مورد همکاری در زمینه گاز و برق هستند. روسیه و ایران در حوزه های مختلفی از جمله نیروگاه هسته‌ای بوشهر و توسعه زیرساخت‌ها از جمله کریدور شمال همکاری دارند.

وی تصریح کرد: حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه سال گذشته ۱۳ درصد و امسال ۸ درصد دیگر افزایش یافته است.

پوتین همچنین گفت: مسکو در سازمان ملل متحد با تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران همکاری نزدیکی دارد.