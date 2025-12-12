به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه شهرستان سیریک در خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: مقدمه تمدن اسلامی تعلیم و تربیت است و دشمنان با ناکامی در عرصه نظامی، امروز به دنبال نابودی تربیت فرزندان ایران هستند.

وی با اشاره به ضرورت تربیت قرآنی، کمبود منابع آبی و اهمیت تقوای اجتماعی، همچنین رزمایش سهند ۲۰۲۵ را نمونه‌ای از قدرت‌نمایی ایران دانست و خواستار توجه مسئولان به مشکلات زیرساختی شهرستان شد.

امام جمعه شهرستان سیریک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: نگاه ما در تمدن اسلامی تنها به توسعه ظاهری شهرها محدود نمی‌شود، بلکه باید باطن شهر نیز رشد کند.

وی افزود: مقدمه تمدن اسلامی تعلیم و تربیت است و دشمنان که در عرصه نظامی توان مقابله با ایرانِ پرچمدار تمدن اسلامی را ندارند، امروز به دنبال نابودی تربیت فرزندان ما هستند.

سالاری با تأکید بر ضرورت تربیت قرآنی گفت: قرآن تنها برای سر قبرستان یا طاقچه اتاق‌ها نیست، بلکه باید به عنوان نقشه راهبردی تربیت از آن استفاده شود.

وی تصریح کرد: زمانی که تربیت ما قرآنی باشد، زمینه ظهور امام زمان (عج) فراهم خواهد شد.

امام جمعه سیریک در ادامه با اشاره به کمبود ذخایر آبی کشور خاطرنشان کرد: امروز نیازمند تقوای اجتماعی هستیم و تقوا در شرایط کنونی به معنای درست مصرف کردن و صرفه‌جویی در مصرف آب است، چرا که منابع آبی ما محدود است.

وی همچنین به برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ به میزبانی نیروی دریایی سپاه اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از قدرت‌نمایی ایران دانست.

سالاری گفت: این رزمایش نشان داد شاگردان شهیدان حاجی‌زاده و طهرانی‌مقدم روز به روز در حال پیشرفت هستند و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر فرصتی برای بازسازی و تجهیز انبارهای نظامی کشور فراهم کرد.

امام جمعه سیریک در بخش دیگری از سخنان خود به ادعاهای ترامپ درباره توافق آتش‌بس میان ایران و اسرائیل واکنش نشان داد و آن را «دروغ‌های شاخدار» خواند.

وی تأکید کرد: در این جنگ دشمنان ضربات سنگینی خوردند و ما نیز آخرین ضربه را زدیم و از ادامه حملات صرف‌نظر کردیم.

سالاری در پایان خطبه‌ها از سفر استاندار هرمزگان به شهرستان سیریک قدردانی کرد و خواستار رسیدگی به مشکلات اصلی شهرستان شد.

وی ساخت و تکمیل مجتمع اداری شهرستان، بهبود راه‌های ارتباطی از جمله مسیر میناب به جاسک و راه‌های فرعی به‌ویژه راه پالور به کنارجو را از اولویت‌های ضروری دانست. همچنین با انتقاد از سهم شهرستان در ترانزیت بندر سیریک، خواستار مشخص شدن سود و نفع این صادرات برای مردم منطقه شد.