امام جمعه سیریک: نباید منافع ملی فدای منافع سیاسی شود 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به وضعیت کنونی کشور و چالشهای پیشرو، بر ضرورت اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان تأکید کرد و افزود: در این شرایط حساس، نیاز داریم که همه با هم یکصدا منافع ملی را در اولویت قرار دهیم و از هرگونه اختلاف نظر و تنش سیاسی پرهیز کنیم.
حجتالاسلام سالاری همچنین با بیان اینکه مذاکرات نشاندهنده اهمیت بالای منافع ملی و نیاز به مدیریت رویکردهای سیاسی در راستای خدمت به مردم است، یادآور شد: کشور ما به یک نظر مهم مشترک و همکاری نیاز دارد و نباید اختلافات درونحزبی بر امنیت و ثبات جامعه تأثیر بگذارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته، به اهمیت صرفهجویی فعال و استفاده از افکار دانشبنیان اشاره کرد و افزود: نباید به صرفهجویی بهصورت سلبی نگاه کنیم، بلکه باید افکار نو و خلاق را در راستای بهرهوری بیشتر پرورش دهیم.
امام جمعه سیریک در این خصوص گفت: ما نباید صرفهجویی را به معنای کاهش کیفیت یا دست کشیدن از امکانات در نظر بگیریم؛ بلکه باید به دنبال راههایی باشیم که بتوانیم از منابع موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.
وی همچنین نسبت به تبذیر و هدر دادن منابع هشدار داد و افزود: تبذیر به معنای نابود کردن است و این ناپسند است. ما باید فرهنگ صرفهجویی را به فرهنگی برتر و پویا تبدیل کنیم که در آن همگان بتوانند نقشآفرین باشند.
حجتالاسلام سالاری تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و منابع محدود کشور، نیاز است تا همگان در راستای این اهداف تلاش کنند و از ظرفیتهای جدید بهرهبرداری کنند.
امام جمعه سیریک، در ادامه خطبههای نماز جمعه بر اهمیت دهه اول ذیحجه و مناسبتهای ویژهای چون عید سعید قربان و عید غدیر اظهار کرد: این ایام به ویژه برای انجام اعمال صالح و نزدیک شدن به خداوند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در خصوص روز عرفه گفت: در این روز، به مانند زائران حضرت امام حسین (ع)، باید به درگاه خداوند دعا کنیم و اعمال خود را برای او خالصانه انجام دهیم.
حجتالاسلام سالاری خاطرنشان کرد: باید برای اطعام بزرگ در روز غدیر آماده شویم و این ایام را به فرصتی برای برقراری همدلی و کمک به دیگران تبدیل کنیم.
امام جمعه سیریک، به نقل از رهبر انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، بر اهمیت حضور فیزیکی و پرشور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.
وی خطاب به نمازگزاران گفت: نباید تحت تأثیر شرایط و چالشها قرار بگیرید؛ باید همواره حضوری فعال و گسترده داشته باشید.
امام جمعه سیریک افزود: جنگ ترکیبی که دشمن برای ما سازماندهی کرده است، هدفی جز ایجاد تفرقه و ضربه به وحدت ملی ما ندارد.
حجتالاسلام سالاری همچنین به نگرانی مردم نسبت به شبکههای معاند اشاره کرد و خواستار هوشیاری در برابر این گونه تهدیدات شد و تأکید کرد: باید مراقب باشید و به صرفهجویی توجه کنید. در این شرایط اقتصادی، مردم باید با هم مواسات کنند و همدل باشند.
وی در پایان بر لزوم تابآوری اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: تولید همدلی و حمایت از یکدیگر میتواند به ما کمک کند تا از این چالشها عبور کنیم.
امام جمعه سیریک، در سخنان خود به لزوم وحدت و همبستگی مردم اشاره کرد و بیان داشت: برای رسیدن به این هدف، نیاز است با مذاکرات به روشهای صحیح تدبیر کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که دشمنان را به زانو در نیاوریم، از تلاش دست نخواهیم کشید، تصریح کرد: این دستاوردها برکت مبارزه ماست و هرگز نباید از شما راضی شوند. ما منافع ملی را فدای منافع سیاسی نمیکنیم.
حجتالاسلام سالاری همچنین به رفتارهای برخی از شخصیتهای عربی اشاره کرد و گفت: اگر خطایی از آنان سر بزند، باید بدانند که آنان به پاکی و صداقت خود در گذشته بازخواهند گشت.
حجتالاسلام والمسلمین سالاری با اشاره به سالگرد شهادت شهدای خدمت و رئیسجمهور شهید، افزود: دوران ریاستجمهوری رئیسجمهور شهید نشاندهنده اهمیت بالای منافع ملی و مدیریت رویکردی بود که سیاستهای آن در راستای خدمت به مردم بنا نهاده شده است.
وی نسبت به ابلاغیههای مسکن ملی و جوانی جمعیت اشاره کرد و به دستگاههای مربوطه تأکید کرد و گفت: ابلاغیههای مسکن ملی و جوانی جمعیت را در شهرستان سیریک پیگیری کنید، چون اقدامی حاصل نشده است.
