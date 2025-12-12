امام جمعه آرادان: مطالبات دانشجویی از مسیر اصلی خود خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن غائبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج)، ضمن اشاره به بارندگی‌های روزهای اخیر و با بیان اینکه باید قدردان نعمات الهی بود، ابراز کرد: شکر نعمت بارش‌ها سبب افزایش بارندگی‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه شکر نعمت سه مرحله دارد که قلبی، زبانی و عملی در زمره این مراحل است، تاکید کرد: شهروندان آرادانی باید در نظر داشته باشند که باید از این نعمات قدردانی کرد لذا امروز که کشورمان با کمبود آب و انرژی روبرو است بهترین روش شکر گذاری اسراف نکردن است.

امام جمعه موقت آرادان بیان کرد: شکر عملی نعمات این است که ما بتوانیم نعمت‌های الهی را درست و در جایگاه درست آن استفاده کنیم و همزمان قدردان خداوند متعال نیز باشیم لذا اسراف نکردن آب، از جمله مراحل قدرشناسی عملی است.

غائبی همچنین به روز دانشجو هم اشاره کرد و با بیان اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که سطح مطالبات دانشجویی تنزل پیدا کرده است، گفت: دانشجوها نخبگان جامعه است و باید جامعه را بیدار کند اما شاهد هستیم که متأسفانه مطالبات دانشجویی به مسائل روزمره تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بعضاً شاهد هستیم که سطح مطالبات دانشجویی به غذای سلف دانشگاه تنزل پیدا کرده است، افزود: بخشی از این مطالبات گاهی برای آن است که دانشجو را از دغدغه‌های اصلی دور سازند.

امام جمعه موقت آرادان همچنین ادامه داد: دانشگاه محل پرورش انسان‌هایی است که دو بال دارند بال علم و ایمان که هر جامعه‌ای به این امر نیاز دارد دانشجوی ما باید هم رشد علمی و هم معنوی داشته باشد.

غائبی بیان کرد: اگر چیزی خلاف این دو شده، یعنی دانشجوی ما از مسیر جویندگی دانش و معرفت دور شده و به سمت دیگری می‌رود و این امر هم باید مورد دقت دانشجویان و هم اساتید و خانواده‌ها باشد که اساساً تأسیس دانشگاه و هزینه‌هایی که نظام اسلامی برای دانشگاه و دانشجو می‌کند برای این است که دانشگاه محل رشد باشد.

وی با اشاره به ویژگی‌های دانشجوی متدین و انقلابی توضیح داد: دانشجوی تراز دین و انقلاب اسلامی دانشجویی است که دشمن برای سر او جایزه می‌گذارد اما بعضاً شاهد هستیم که مسیر خلاف طی شده است.