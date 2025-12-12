به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبههای نمازجمعه این هفته بندر دیّر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: امروز کشور درگیر جنگ نرم و جنگ شناختی است و دشمن با برنامهریزی دقیق، باورها و اعتقادات مردم را هدف گرفته است.
امام جمعه موقت دیّر بیان کرد: دشمن در این جنگ، بهدنبال تغییر ذهن، فکر، دل و هویت جوان ایرانی است و باید با هوشیاری، صفآرایی متناسب با روش دشمن صورت گیرد.
وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) شخصاً بر بازار نظارت داشتند و هر روز به کسبه سفارش میکردند که در معاملات به مردم سخت نگیرند.
خطیب نمازجمعه دیّر تأکید کرد: آسانگیری در خرید و فروش، موجب افزایش برکت، رضایت مردم و نزول رحمت الهی میشود.
وی افزود: نظارت بر بازار، یک تکلیف شرعی و حکومتی برای مسئولان است و رها شدن بازار، خلاف سیره معصومان است.
سعیدی با اشاره به روز پژوهش گفت: تحقیق و پژوهش، زیربنای حل مسائل کشور است و بدون پژوهش، بسیاری از مشکلات پیچیده غیرقابل حل باقی میمانند.
امام جمعه موقت دیّر گفت: رهبر انقلاب با تذکر، هشدار و فراخوان بر ضرورت جدیگرفتن پژوهش تأکید کردهاند. حمایت از نخبگان و رساندن پژوهشها به میدان عمل، مهمترین راه ناکام گذاشتن دشمن در عرصه علمی است.
وی پیشرفتهای علمی کشور در حوزههای مختلف از جمله فناوری، پزشکی، نانو و علوم پیشرفته را از ثمرات انقلاب اسلامی دانست.
سعیدی با گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: این وحدت، یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است. در نظام اسلامی، دانشجویان و طلاب در کنار یکدیگر برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اجرایی کشور ایفای نقش میکنند.
امام جمعه موقت دیّر با انتقاد از شعار جهان عاری از خشونت و افراطگرایی گفت: با وجود جنایات آمریکا و اسرائیل، کودککشی، آوارگی و فجایع انسانی در غزه و فلسطین، این شعارها مصداق فریب افکار عمومی است. این رفتارها نشانه استانداردهای دوگانه نظام سلطه است.
سعیدی با اشاره به حضور اخیر رئیسجمهور در جمع ائمه جمعه کشور، به بخشی از سخنان وی واکنش نشان داد و گفت: رئیسجمهور محترم در آن نشست بیان کردند که گاهی ائمه جمعه نسبت به برخی مسائل زیاد سخن میگویند، اما درباره مسائل معیشتی مردم، مسائل اداری و موضوعات مشابه، کمتر صحبت میشود.
امام جمعه موقت دیّر تصریح کرد: این برداشت صحیح نیست. همین هفته گذشته از همین تریبون اعلام شد که برخی از مردم حتی برای خرید یک یا دو کیسه برنج با حقوق یک ماه خود دچار مشکل هستند. این مسائل بارها و بارها از سوی ائمه جمعه مطرح شده و میشود؛ کافی است گوش شنوا وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه مسائل معیشتی مردم همواره محور خطبهها بوده است، افزود: بخش زیادی از مردم منطقه، معیشتشان وابسته به صیادی، کشاورزی و صادرات است. امروز این اقشار با بحران جدی مواجهاند.
سعیدی بهطور خاص به وضعیت کشاورزان اشاره کرد و گفت: کشاورزان، بهویژه در ابتدای برداشت محصول گوجهفرنگی، با مشکل فروش و قیمتهای بسیار پایین مواجهاند، در حالی که هزینههای تولید چندین برابر سال گذشته افزایش یافته است.
وی توضیح داد: این مشکل فقط متوجه کشاورز نیست؛ تمام حلقههای مرتبط از جمله کسبه، بازار و حتی بانکها دچار آسیب میشوند، زیرا وقتی کشاورز نتواند محصول خود را بفروشد، قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نخواهد بود.
امام جمعه موقت دیّر راهکار این مشکل را روشن دانست و تأکید کرد: اگر وزارت صمت کارتهای بازرگانی کشاورزان را برای صادرات فعال کند، بخش زیادی از این مشکلات حل خواهد شد. سوال این است که چرا این اقدام انجام نمیشود؟
وی گفت: فرمایش رهبر معظم انقلاب حمایت از دولت است و ما در کلیات و مسائل اساسی، حامی دولت هستیم و برای حل مشکلات مردم در کنار دولتمردان میایستیم، اما بیان مشکلات مردم و تذکر نسبت به آنها وظیفه ماست.
سعیدی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در خانوادههای کشاورز رخ میدهد، یک زلزله اقتصادی است. وقتی بعد از عبور بحران، مسئولان تنها برای سرکشی به منطقه میآیند، این اقدام مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
وی گفت: امروز بسیاری از مشکلات معیشتی مردم، نتیجه همین سوءتدبیرهاست.
سعیدی درباره طرح جدید سهمیهبندی بنزین گفت: بحثهایی درباره سهمیهبندی بنزین مطرح شده است. مردم ما همواره صبور و همراه بودهاند، اما مسئولان باید مراقب باشند که اجرای چنین طرحهایی موجب گرانی سایر کالاها نشود.
وی بر لزوم شفافسازی برای مردم و عملکرد فعال نهادهای نظارتی تأکید کرد.
سعیدی در پایان با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب گفت: دشمن با صرف هزینههای میلیاردی بهدنبال محو آثار انقلاب و تغییر هویت جامعه است.
امام جمعه موقت دیّر بر نقش تبیین، روشنگری و هوشیاری عمومی برای مقابله با این توطئهها تأکید کرد.
