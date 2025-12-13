به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی امروز شنبه در اختتامیه جشنواره علامه حلی که در قم برگزار شد، اظهار کرد: سال قبل بیش از ۴۰ عنوان از طرحهای جدید و تلاشهای ارزشمند در قلمرو پژوهش را نام بردم اما آنگاه که به پژوهش به مقوله روح همه تلاشهای حوزه در منظر اول و پژوهش به عنوان یک بخش ویژه و مهم در منظر دوم نگاه کنیم و نیازها را بگوییم، آن گاه باید بگوییم که از قافله پاسخگویی عقب هستیم.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: هزاران نیاز جدید، پرسش و شبهه حوزههای علمیه را فراگرفته و این همه نیازها، به طلاب و اساتید چشم دوخته است.
وی تصریح کرد: حوزه علمیه باید نیرو تربیت کند و فضاهای گوناگون را پاسخ دهد. خروجی حوزه علمیه برای تأمین نیاز جامعه ضرورت دارد اما این خروجی باید هدفمند باشد.
آیتالله اعرافی تأکید کرد: ما به مجتهد تمام و هزاران فیلسوف مطابق با نیازهای جدید نیاز داریم اما در دسترس نیست. این در قلمرو نظام و ایران است اما اگر به امت نگاه کنیم دست ما کوتاهتر است و اگر به ۸ میلیارد بشر نگاه کنیم باز دست ما کوتاهتر است، بنابراین هرگز نباید به داشتهها بسنده کنیم. هرگز آدمهای با استعداد و افراد با همت نباید از این نگاه باز بمانند.
مدیر حوزههای علمیه گفت: اگر از تمام ظرفیتهای حوزههای نجف، ایران و… برای تأمین نیازهای فکری، معرفتی، ایمانی و اخلاقی نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و جریان اندیشه اسلامی در دنیا استفاده کنیم باز هم خیلی کم داریم.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آموزش ما وقتی آموزش است که روح پژوهش در آن اشراف داشته باشد، اظهار کرد: گره خوردن همه نیازهای آینده ما به نسل جوان محقق و استادان پایه کار علم و تحقیق برمیگردد که نباید از این ظرفیت غفلت کرد.
لزوم عمقبخشی به پژوهشهای حوزوی
آیتالله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عمق و دقت در پژوهش حوزوی باید مورد توجه باشد، گفت: به فقه، کلام و فلسفه موجود میشود نقد کرد اما اگر با روشهای سست و غیرمتقن بخواهیم عرصههای جدید را باز کنیم ما را به ناکجاآباد میبرد.
وی بر لزوم توجه به عمق اجتهادی و پیچیدگی پژوهش تأکید کرد و افزود: یک دهه قبل ابزارهای علوم شناختی و هوش مصنوعی فقط ابزار بود، اما اکنون به مشارکت کننده در تحقیق تبدیل شده است. امر جدیدی که روز به روز تحولات وسیعتری در آن رخ خواهد داد و اینجا باید تحقیق شکل و شمایل دیگری پیدا کند. محققان حوزه علمیه باید در این طراز خود را بازسازی کنند.
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: بعضیها تصور میکنند کارهایی که باید انجام دهند را هوش مصنوعی انجام میدهد، در صورتی که قدرت عقلی بشر باید این باشد که هر چه آماده شده، حل شده و مفروض است و در گامهای بعدی میتوان کارهای مهمتری را انجام داد.
به گفته آیتالله اعرافی، جریان علوم شناختی و فناوریهای جدید همه کارهای ما را در معرض تجدید نظر قرار میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از برگزاری جشنواره علامه حلی، اظهار کرد: جشنواره علامه حلی یک روزنهای مبارک است که چشم ما را به انواری از معرفت میگشاید اما این جشنواره در آغاز راه است. این کاروان در حوزههای علمیه حتماً باید با نگاههای عمیقتر و جدیدتر و متناسب با دنیای امروز، خود را تکان بدهد و هم عمق را دریابد و هم شکل و ظاهر را که جریان ساز باشد.
نظر شما