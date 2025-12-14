به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید مهدی میرغضنفری، معاون تعالی مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در خصوص ضرورت برگزاری این کارگاه اظهار داشت: در سال گذشته و پس از آن، جلسات متعددی در مرکز با دانشجویان و متخصصان داروسازی سنتی سراسر کشور برگزار شد. در این نشستها، وضعیت رشته، چالشهای موجود و راهکارهای پیشنهادی بهدقت احصا و نهاییسازی شد. یکی از مهمترین چالشهای شناساییشده، عدم آشنایی کافی و عملیاتی فارغالتحصیلان با فرآیند تجاریسازی و تولید فرآوردههای طبیعیِ برگرفته از منابع طب ایرانی بود.
وی در تشریح اهداف این کارگاه افزود: لازم بود کارگاهی با حضور اساتید مجرب و انتقال تجارب عملی برگزار شود تا فارغالتحصیلان بتوانند آموختههای خود را بهصورت عملیاتیتر به کار گیرند و تولیدات خود را ابتدا بهصورت نیمهتجاری و سپس کاملاً تجاری، استاندارد، با حداقل زمان و هزینه به دست مصرفکننده نهایی، که همان بیماران هستند، برسانند. این کارگاه در پاسخ به همین نیاز طراحی شد.
معاون تعالی مرکز طب ایرانی و مکمل ادامه داد: مباحث این کارگاه بهصورت کلی شامل اصول و فرآیند تجاریسازی، استانداردسازی تولید و راهکارهای کاهش هزینه و زمان عرضه محصول بود که توسط اساتید مجرب ارائه گردید.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مفاد این کارگاهها توسط متخصصان و با همکاری بینرشتهای، شاهد افزایش روزافزون داروها و فرآوردههای طبیعی استاندارد در سراسر کشور بوده و بتوانیم گردش مالی مناسبی هم برای کشور و هم برای متخصصان این رشته ایجاد نمائیم.
گفتنی است؛ کارگاه تجاری سازی فرآوردههای طبیعی و سنتی با حضور جمعی از متخصصان و دانشجویان رشتههای طب ایرانی و داروسازی به صورت برخط و آنلاین برگزار شد.
