به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی بعد از ظهر جمعه، در نشست استاندار هرمزگان با نخبگان و معتمدین شهرستان سیریک، با اشاره به اینکه، عنوان شهر میانی مکران برای سیریک فرصتی مهم اما همراه با چالش‌های گسترده است، اظهار کرد: راه‌های موجود در شهرستان سیریک پاسخگوی نیاز امروز نیست و توسعه شبکه راه باید فوری و جدی دنبال شود.

وی افزود: طرح‌های ارتباطی به‌ویژه مسیر سیریک- بشاگرد باید تکمیل شود.

نماینده شرق هرمزگان در مجلس با بیان اینکه شاخص‌های برخورداری از آب شرب در سیریک همچنان پایین است، گفت: با وجود اقداماتی که دستگاه‌های مرتبط انجام داده‌اند، همچنان مردم با کمبود آب روبه‌رو هستند. انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های راه و آب این منطقه را به سطح متوسط استان برسانند.

وی در ادامه افزود: بهترین فرصت‌های توسعه در دوره استانداری کنونی فراهم شده و باید از این موقعیت برای حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بهره برد.

هاشمی نخل ابراهیمی، با انتقاد از تأخیر در صدور مجوزها برای صیادی آب‌های دور گفت: این تعلل‌ها موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است و تجهیز ناوگان و به‌روز شدن امکانات حوزه صیادی ضروری است.

هاشمی همچنین با تأکید بر اهمیت اسکله سیریک اظهار کرد: اسکله سیریک بهترین موقعیت برای فعالیت‌های تجاری در شرق استان را دارد و توسعه آن باید جزو اولویت‌ها باشد.

وی با اشاره به کمبود امکانات درمانی در شرق هرمزگان گفت: منطقه شرق هرمزگان دست‌کم به ۳۰ دستگاه آمبولانس نیاز دارد. همچنین منطقه انرژی در کُندال به جاده مناسب و زیرساخت‌های ساخت‌وساز نیازمند است.

وی در پایان از خرید و تأمین سه هزار مترمکعب تجهیزات مورد نیاز خبر داد و بر ضرورت تجهیز کامل شهرستان تا پایان سال تأکید کرد.