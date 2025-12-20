  1. استانها
سیریک - رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس برای بررسی مشکلات از مناطق سیل زده در شهرستان سیریک بازدید کرد و گفت: ساخت شهرک جدید برای روستای مهرگی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان صبح امروز با حضور در مناطق سیل زده شهرستان سیریک از روستای «مهرگی» بازدید کرد.

هاشمی نخل ابراهیمی با همراهی مسئولان شهرستان در جمع مردم روستای مهرگی ضمن دلجویی از آنها مشکلات مورد نظر را بررسی تا برای حل آنها در استان اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم شرق هرمزگان بارش باران را رحمت رحمت الهی دانست و با بررسی میزان خسارت‌ها برای مردم مناطق سیل زده برای جبران آنها با مدیران استانی پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

هاشمی نخل ابراهیمی گفت: در این بازدیدهای صورت گرفته برای جلوگیری از مشکلات در آینده برای ساخت پل و لایروبی رودخانه از طریق وزارت نیرو اقدام می‌شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان بیان داشت: در این بازدید مردم این روستا درخواست شهرک جدید را داشتند که مقرر شد اقدامات لازم را انجام دهند.

