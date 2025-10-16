عباسی: سیریک یکی از نقاط کلیدی و اثرگذار هرمزگان تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌عباسی مدیرکل دفتر امور مرز و مرزنشینان وزارت کشور به همراه اعضای کارگروه مرزهای مجاز شورای امنیت کشور، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک، مدیران کل بنادر و دریانوردی و گمرک استان و جمعی از مسئولان استانی از مجتمع بندری سیریک بازدید کردند.

این بازدید با هدف پیگیری اجرای مصوبات جلسه اردیبهشت‌ماه گذشته و بررسی روند رسمی شدن مرز بندر سیریک انجام شد. پس از بازدید میدانی، جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه در محل گمرک بندر سیریک برگزار شد.

در این نشست رضا شهیدیان فرماندار و نماینده عالی دولت در این شهرستان گزارشی از روند اجرای مصوبات ارائه کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده یک فروند شناور آتش‌خوار به بندر اختصاص می‌یابد و ساختمان مرجع بندر نیز تا پایان سال احداث خواهد شد. همچنین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یک دستگاه آمبولانس به ناوگان خدماتی بندر افزوده می‌شود.

حسن‌عباسی در این جلسه با تأکید بر اهمیت توسعه سواحل جنوبی کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره بر توسعه دریامحور و پیشرفت مکران تأکید داشته‌اند و خوشبختانه در ماه‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در بندر سیریک انجام شده است.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی سیریک و ظرفیت‌های ایجادشده این بندر قابلیت تبدیل شدن به یکی از بنادر مهم شرق هرمزگان را دارد.

اعضای کارگروه نیز موافقت خود را با رسمی شدن مرز بندر سیریک اعلام کرده‌اند و این پیشنهاد برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می‌شود.

گفتنی است، اعضای کارگروه مرزهای مجاز شورای امنیت کشور در ادامه سفر خود از اسکله و گمرک بندر کوهستک و تأسیسات وابسته نیز بازدید کردند.