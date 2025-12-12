به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری زوجهای جوان ارتش که در ساله همایش قدس حرم مطهر رضوی مشهد برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن به اهمیت و اهداف ازدواج پرداخت و گفت: پایه و اساس زندگی ازدواج و تشکیل خانواده است.
امیر دریادارسیاری سامان گرفتن، آرامش، احساس مسئولیت و اجرای سنت الهی را از محاسن ازدواج خواند و تأکید کرد: باید این مسیر پر افتخار را برای سازندگی جامعه و به موقع انجام دهیم نه با تأخیر.
معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر اهمیت جمعیت، اظهار داشت: جمعیت یک شاخص مهم است. جمعیت جوان و کیفی از مؤلفههای قدرت ملی است.
وی افزود: یک کشور با جمعیت پیر نمیتواند ادعای پویایی، پایدار بودن یا سرافرازی کند و کشوری که قدرت ملی بالایی دارد، باید جمعیت جوان و پویا داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه فرزندآوری تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفتیم و دشمن بدنبال تحمیل اهدافش به نسل جدید است، خاطرنشان کرد: باید بیدار و هشیار باشیم که ما هم فرزنددار شویم، جامعهمان را جوان نگه داریم و شاخص قدرت ملیمان را بالا ببریم.
امیر دریادار سیاری در بخش دیگری با اشاره به اینکه امروز جامعه به دست شما جوانان میچرخد، تصریح کرد: جوانان باید متحد باشند تا این توطئه و ترفند فرهنگ غلط غرب را بتوانیم خنثی کنیم و به فکر آینده کشور، دین و انقلاب خود باشیم.
وی با اشاره به اینکه جغرافیا و ژئوپلیتیک ایران جایگاه مهمی دارد و در تمام طول تاریخ، ما مورد تهاجم واقع شدهایم، گفت: دلیل این تهاجمات اهمیت موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران و منابع آن است که مورد طمع دشمنان قرار دارد.
وی در تشریح مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دفاع از تمامیت ارضی، حفظ استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران مأموریت اصلی ارتش است.
امیر دریادارسیاری با بیان اینکه امروز با جنگ ترکیبی دشمن مواجه هستیم، اظهارداشت: هدف اصلی دشمن در جنگ نرم تغییر باورها و عقاید و اثرگذاری در ذهن و فکر جوانان و فرزندان این مرز و بوم و تغییر سبک زندگی ما هستند و میخواهند در مسیری حرکت کنیم که آنها میخواهند.
وی تأکید کرد: برخی تغییرات اجتنابناپذیر هستند مانند بهرهبرداری از فناوری، اما باید ارزشهای اساسی حفظ شود، چرا که دشمن دقیقاً به دنبال تغییر همین ارزشها از جمله فرزندآوری هستند و اگر به هدفشان برسند ما را در مسیری قرار میدهند که میخواهند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش گفت: مقابله با جنگ نرم، هوشیاری و حفظ ارزشهاست و اگر ارزشها را حفظ کنیم، قطعاً در این نبرد پیروز خواهیم بود.
