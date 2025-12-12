  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

امیرسیاری: هوشیاری و حفظ ارزش‌ها مهم‌ترین راه مقابله با جنگ نرم است

امیرسیاری: هوشیاری و حفظ ارزش‌ها مهم‌ترین راه مقابله با جنگ نرم است

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: مقابله با جنگ نرم، هوشیاری و حفظ ارزش‌هاست و اگر ارزش‌ها را حفظ کنیم، قطعاً در این نبرد پیروز خواهیم‌ بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری زوج‌های جوان ارتش که در ساله همایش قدس حرم مطهر رضوی مشهد برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن به اهمیت و اهداف ازدواج پرداخت و گفت: پایه و اساس زندگی ازدواج و تشکیل خانواده است.

امیر دریادارسیاری سامان گرفتن، آرامش، احساس مسئولیت و اجرای سنت الهی را از محاسن ازدواج خواند و تأکید کرد: باید این مسیر پر افتخار را برای سازندگی جامعه و به موقع انجام دهیم نه با تأخیر.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر اهمیت جمعیت، اظهار داشت: جمعیت یک شاخص مهم است. جمعیت جوان و کیفی از مؤلفه‌های قدرت ملی است.

وی افزود: یک کشور با جمعیت پیر نمی‌تواند ادعای پویایی، پایدار بودن یا سرافرازی کند و کشوری که قدرت ملی بالایی دارد، باید جمعیت جوان و پویا داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه فرزندآوری تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفتیم و دشمن بدنبال تحمیل اهدافش به نسل جدید است، خاطرنشان کرد: باید بیدار و هشیار باشیم که ما هم فرزنددار شویم، جامعه‌مان را جوان نگه داریم و شاخص قدرت ملی‌مان را بالا ببریم.

امیر دریادار سیاری در بخش دیگری با اشاره به اینکه امروز جامعه به دست شما جوانان می‌چرخد، تصریح کرد: جوانان باید متحد باشند تا این توطئه و ترفند فرهنگ غلط غرب را بتوانیم خنثی کنیم و به فکر آینده کشور، دین و انقلاب خود باشیم.

وی با اشاره به اینکه جغرافیا و ژئوپلیتیک ایران جایگاه مهمی دارد و در تمام طول تاریخ، ما مورد تهاجم واقع شده‌ایم، گفت: دلیل این تهاجمات اهمیت موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران و منابع آن است که مورد طمع دشمنان قرار دارد.

وی در تشریح مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دفاع از تمامیت ارضی، حفظ استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران مأموریت اصلی ارتش است.

امیر دریادارسیاری با بیان اینکه امروز با جنگ ترکیبی دشمن مواجه هستیم، اظهارداشت: هدف اصلی دشمن در جنگ نرم تغییر باورها و عقاید و اثرگذاری در ذهن و فکر جوانان و فرزندان این مرز و بوم و تغییر سبک زندگی ما هستند و می‌خواهند در مسیری حرکت کنیم که آنها می‌خواهند.

وی تأکید کرد: برخی تغییرات اجتناب‌ناپذیر هستند مانند بهره‌برداری از فناوری‌، اما باید ارزش‌های اساسی حفظ شود، چرا که دشمن دقیقاً به دنبال تغییر همین ارزش‌ها از جمله فرزندآوری هستند و اگر به هدفشان برسند ما را در مسیری قرار می‌دهند که می‌خواهند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: مقابله با جنگ نرم، هوشیاری و حفظ ارزش‌هاست و اگر ارزش‌ها را حفظ کنیم، قطعاً در این نبرد پیروز خواهیم بود.

کد خبر 6686690
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      به قول اون بنده خدای تحلیلگر عربی ایران باید تانخورده بزند حمله کند اسراییل را ازپادربیارد اگراون هاحمله کردن قطعا بدمیکوبند ایران انواع اقسام موشک‌ها پهبادهای پرنده دارد بااولین حمله خوب می‌تواند دشمن راسرکوب کند وسلام

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها