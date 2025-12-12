حمایتِ مسئولانه از دولت و پاسداری از فرهنگ دو مطالبه مهم 

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام محمد مختاری در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلی المهدی (عج) بیرجند اظهار داشت: حمایت از دولت به معنای پذیرش بدون نقد نیست، بلکه تقویت واقعی دولت از مسیر نقد خیرخواهانه، منطقی و مسئولانه میگذرد.
به گفته وی، «اصول اسلام و انقلاب» و «منافع ملی» دو خط قرمز این همراهی است و تا زمانی که دولت در این چارچوب حرکت کند، حمایت از آن وظیفهای ملی و دینی به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح جدید مربوط به تعیین نرخ بنزین اشاره کرد و گفت: این تصمیم مبتنی بر بررسی کارشناسی اتخاذ شده و فشار قابلتوجهی بر عموم مردم وارد نمیکند و میتواند به مدیریت بهتر منابع کشور کمک کند.
انسجام ملی؛ ستون اقتدار ایران
خطیب جمعه موقت بیرجند، «انسجام ملی» را دومین محور تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و با بیان اینکه دشمنان ملت همواره مترصد ایجاد شکاف و دوگانگی در جامعه هستند، افزود: در چنین شرایطی، وحدت داخلی مهمترین پشتوانه اقتدار کشور و ضامن توانمندی نیروهای مسلح در حفاظت از تمامیت ارضی است.
وی با اشاره به اینکه وفاق ملی باید بر محور اصول انقلاب، اسلام و منافع مردم شکل گیرد، اظهار داشت: نمیتوان با جریانهای وابسته و غربگرا که تعهدی به ارزشهای کشور ندارند، به دنبال اتحاد بود؛ اما میان جریانهای متعهد به ایران و انقلاب نباید اختلافسلیقهها مانع همکاری و همافزایی شود.
فرهنگ؛ ریشه مشکلات و بنیان اصلاحات
حجتالاسلام مختاری با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ در پیشرفت جامعه گفت: ریشه بسیاری از آسیبهای فردی، خانوادگی و اجتماعی در ضعفهای فرهنگی نهفته است.
وی ادامه داد: اگر فرهنگ اسلامی در جامعه تقویت شود، اقتصاد نیز مسیر اصلاح را طی میکند؛ اما با غلبه روحیه مصرفگرایی، دنیاطلبی و اسراف، حتی بهترین برنامههای اقتصادی نیز موفق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: تجربه تاریخ، آیات قرآن و سیره اهلبیت (ع) نشان میدهد که خوشبختی یا سقوط یک جامعه به فرهنگ آن وابسته است از همین رو دشمن تلاش میکند با تضعیف فرهنگ اسلامی، بر سایر حوزههای کشور نیز اثر بگذارد.
خطیب جمعه موقت بیرجند با اشاره به برخی حوادث اخیر فرهنگی و ورزشی، این رخدادها را صرفاً خطای فردی ندانست و افزود: جریانهایی تلاش دارند چهره فرهنگی جامعه را دگرگون کنند و خیابانهای ایران اسلامی را به تصرف سبک زندگی بیگانه درآورند.
وی ادامه داد: برخی تحلیلگران گمان میکنند با رفع محدودیتها، عادیسازی روابط ناسالم یا ترویج آزادیهای کاذب میتوانند فضای جدیدی ایجاد کنند، درحالیکه این مسیر نادرست و در حقیقت نوعی خیانت به مردم است.
به گفته وی، مشکلات اقتصادی را نمیتوان با «مسکنهای فرهنگی» برطرف کرد؛ همانگونه که بیماری جدی نیازمند درمان اساسی است، نه مُسکن.
هشدار نسبت به تحرکات سازمانیافته برای استحاله فرهنگی
حجتالاسلام مختاری با بیان اینکه برخی تلاش دارند همان اهدافی را که دشمنان در جنگ نظامی به آن نرسیدند، از طریق فضای مجازی و ترویج بیبندوباری دنبال کنند، تأکید کرد: برخورد سطحی با این جریانها خطاست و دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با عناصر سازمانیافتهای که به دنبال ضربهزدن به فرهنگ جامعه هستند، قاطعانه و قانونی برخورد کنند.
وی اضافه کرد: ملت ایران برای حفظ اسلام و انقلاب بهای سنگینی پرداخته و بیش از ۳۰۰ هزار شهید تقدیم کرده است؛ بنابراین نسبت به تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی نمیتوان بیتفاوت بود.
وی گفت: اگر با این جریانها مقابله نشود، در آینده گستاختر خواهند شد و این مسئله میتواند به سلب اعتماد مردم از مسئولان منجر شود.
الگوگیری از مکتب فاطمی
امام جمعه موقت بیرجند در بخش پایانی خطبهها با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: عظمت شخصیت آن حضرت و اثرگذاری مکتب اهلبیت (ع) در تربیت انسانهای برجستهای همچون امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: این مکتب میتواند نسل امروز را نیز در مسیر معنویت، مسئولیتپذیری و آرمانخواهی هدایت کند.
