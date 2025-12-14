مصطفی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی و توانمندسازی نیروهای جوان و دغدغه‌مند در عرصه فرهنگی و شناختی استان همدان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: «مرکز رشد بلدچی» مجموعه فرهنگی تربیتی ثارالله، به عنوان حامی و بسترساز این رویداد، اعتقاد راسخی دارد که امروز اصلی‌ترین میدان مقابله با دشمن، میدان روایت‌سازی و جنگ نرم است.

میرزایی تصریح کرد: این رویداد فرصتی استثنایی برای آموزش مرحله‌به‌مرحله، تمرین عملی و شبکه‌سازی میان فعالان فرهنگی، دانشجویان و کنشگران رسانه‌ای است تا بتوانند در فضای مجازی و واقعی، روایت‌های صحیح و اثرگذار را جریان‌سازی کنند.

مدیر مجموعه فرهنگی تربیتی ثارالله همدان خاطرنشان کرد: از همه علاقه‌مندان، به ویژه جوانان انقلابی و دغدغه‌مند استان، دعوت می‌کنم با مراجعه به لینک‌های اعلام‌شده، در این رویداد مهم ثبت‌نام کنند تا با هم گام‌های مؤثری در دفاع از حریم ارزش‌های انقلاب اسلامی برداریم.

وی در پایان تأکید کرد: این رویداد تنها یک شروع است و «مرکز رشد بلدچی» آماده است تا از ایده‌ها و توانمندی‌های شرکت‌کنندگان نخبه در ادامه مسیر حمایت و شتاب‌دهی کند.