به گزارش خبرنگار مهر، حمید یاری درباره اتفاقات دیدار جنجالی تیمهای ستارگان ساری و بانک شهر در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی گفت: اعتراض تیم ستارگان ساری این بود که علی مؤمنی با این تیم قرارداد دارد، اما سالن مسابقه را ترک کرده و روی تشک حاضر نشده است. به همین دلیل اعضای تیم ستارگان محل برگزاری مسابقات را ترک کردند. در چنین شرایطی، ما به عنوان برگزارکننده امکان انجام کار دیگری نداشتیم و دست کشتیگیران تیم بانک شهر بالا رفت و این تیم به فینال صعود کرد. تیم ستارگان نیز دیسکالیفه شد و خیبر خرمآباد در جایگاه سوم قرار گرفت.
رئیس سازمان لیگ افزود: در حال حاضر نمیتوانیم درباره این موضوع تصمیمگیری نهایی انجام دهیم. در روزهای آینده گزارش سرپرست مسابقات را دریافت کرده و علی مؤمنی و مسئولان تیم ستارگان را برای بررسی دقیق اتفاقات دعوت خواهیم کرد و پس از جمعبندی، در این مورد اطلاع رسانی خواهیم کرد.
این در حالی است که مرتضی قربانی سرمربی تیم ستارگان پاس ساری مدعی است که غلامرضا محمدی مدیر فنی تیم خیبر خرم آباد پیش از مسابقه غلامرضا محمدی سرمربی تیم خیبر تماس گرفت و او هم گوشی را به آرش مرادی مربی علی مؤمنی داد و درستکار به مرادی گفت مؤمنی حق کشتی گرفتن ندارد و اگر این کار را انجام بدهد باید یک و نیم میلیارد تومان پولی را که از فدراسیون گرفته بازگرداند. چند دقیقه پس از این تماس، کشتیگیر و مربی فرار کردند و ما دیدیم کشتیگیر ما در رختکن نیست. حتی زمانی که گوینده سالن اسم او را اعلام کرد در سالن حضور نداشت.
البته احسان امینی سرمربی تیم خیبر خرم آباد هم عنوان کرده است معمولاً تیمی که در مسابقات شرکت نمیکند هر بهانهای را مطرح میکند. یک قانونی که در تیم ملی وضع شد این بود که کشتیگیرانی که در مسابقات جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی حضور پیدا کردند به دلیل فشار مسابقات حق شرکت در مسابقات لیگ را ندارند.
در نهایت باید دید در روزهای آتی سازمان لیگ کشتی چه تصمیمی در مورد این حواشی میگیرند. طبق پیگیریهای خبرنگار مهر گفته میشود علی مؤمنی پس از حضور در ۲ رویداد قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی، با درخواست درستکار از فدراسیون و در راستای اینکه این کشتیگیر دیگر برای حضور در لیگ وزن کم نکند تا کشتی بگیرد، فدراسیون مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان با کمک گرفتن از منابع دیگر به مؤمنی پرداخت میکند تا این کشتیگیر برای کمک به تیم ملی و عدم تحمل فشار بدنی در لیگ حاضر نشود. اما با این وجود مؤمنی با تیم ستارگان پاس ساری قرارداد میبند و در مرحله نیمه نهایی در شرایطی که این تیم به حضور مؤمنی خیلی نیاز داشته است در سالن حضور پیدا نمیکند. در صورتی که تیم ستارگان پاس ساری از این کشتیگیر شکایت کنند محرومیت در انتظار او خواهد بود.
