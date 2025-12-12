  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

زهرا سلطانی در پاراتکواندو نقره ای شد

ملی پوش پاراتکواندو ایران به مدال نقره این بازیها در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا سلطانی بعد از شکست رقبایی از اندونزی و نپال در فینال به مصاف «بائو» از چین رفت.

سلطانی در این مبارزه در یک راند پیروز شد، اما در دو راند شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره دست یافت.

