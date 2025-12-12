به گزارش خبرنگار مهر، کیوان پورکرمی، عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخیر قاسم دهنوی، سرمربی سابق تیم فوتبال شهرداری آستارا در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: اظهارات غیرمنصفانه و دور از شأن وی درباره مردم این شهرستان موجب رنجش افکار عمومی شده و به هیچوجه قابل پذیرش نیست.
وی مردمان آستارا را اصیل، فرهنگدوست و ورزشدوست دانست و افزود: مردم این شهرستان همواره در میادین ورزشی، بهویژه فوتبال، با عشق و تعصب از تیم شهرشان حمایت کردهاند.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان آستارا با بیان اینکه آستارا یکی از مهدهای فوتبال در شمال کشور است و در رشتههای مختلف ورزشی قهرمانان ملی و بینالمللی پرورش داده، تصریح کرد: جوانان این شهرستان با تلاش، صداقت و غیرت شناخته میشوند و بیان چنین جملاتی از سوی فردی که زمانی سرمربی تیم شهرداری بوده، بیاحترامی آشکار به مردم شهیدپرور، شریف و نجیب بندر مرزی آستارا است.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی این شهرستان گفت: جامعه ورزشی آستارا، چه بازیکنان، چه مربیان و چه هواداران، همواره بر پایه اخلاق و احترام حرکت کردهاند و چنین نسبتهایی در شأن آنان نیست.
پورکرمی همچنین از دستگاههای مسئول و مراجع قانونی خواست در برابر چنین اظهارات نسنجیدهای که حیثیت مردم و ورزش آستارا را خدشهدار میکند، واکنش قاطع نشان دهند تا دیگر شاهد تکرار اینگونه رفتارها نباشیم.
وی در پایان تأکید کرد: مردم آستارا همانگونه که در میدان ورزش با غیرت و جوانمردی شناخته میشوند، در عرصه فرهنگ و ادب نیز سرآمد کشور هستند و بیاحترامی به هویت و نام این شهرستان با اصالت را برنمیتابند.
قاسم دهنوی، سرمربی سابق تیم فوتبال شهرداری آستارا در یک برنامه تلویزیونی در بخشی از صحبتهای خود مربوط به پرونده شرط بندی در فوتبال، اظهاراتی نسنجیده و تعجب برانگیز نسبت به مردم آستارا مطرح نمود که واکنشهای گستردهای در پی داشته است.
