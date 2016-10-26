تولید ۱۲۰ هزار تن محصولات مختلف توسط عشایر لرستان

مراد بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر داشت: اعتبار خسارت هزار راس دام عشایر استان لرستان که سال گذشته بر اثر تب برفکی تلف شده اند هنوز توسط صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نشده و این امر یکی از مهمترین مشکلات عشایر استان است.

خسارت سیلاب به ۸۵۰ کیلومتر از راههای عشایری

وی ادامه داد : علاوه بر این بر اثر سیلاب های سال قبل هم ۸۵۰ کیلومتر جاده عشایری استان لرستان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دید.

مدیر کل امور عشایر استان لرستان با بیان اینکه تا کنون ۲۰۰ کیلومتر از این مسیرها توسط امور عشایری استان ساماندهی و مناسب سازی شده است، عنوان کرد: شرایط این جاده ها با توجه به بارندگی های سال گذشته هنوز نامناسب بوده و لازم است که دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل حمل و نقل و راهداری در این زمینه همکاری های لازم را با امور عشایر استان داشته باشند.

بیرانوند گفت: در حال حاضر یک دستگاه بیل مکانیکی برای ساماندهی و بازسازی این ۲۰۰ کیلومتر توسط امور عشایر استان در حال فعالیت است.

وی عنوان کرد: جمعیت عشایر استان لرستان ۱۴ هزار خانوار با جمعیت ۸۴ هزار نفر بوده که امسال ۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار آنها کوچ می کنند.

توزیع آب و آرد بین عشایر لرستان

مدیر کل امور عشایری لرستان ادامه داد: با همکاری همه ادارات از جمله دامپزشکی، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی و ...نسبت به واکسیناسیون دام و عشایر اقدامات لازم صورت می گیرد.

بیرانوند در خصوص تامین آب، آرد و سایر مایحتاج مورد نیاز عشایر لرستان نیز گفت: پنج تانکر آبکشی ۱۲ هزار لیتری برای تامین و توزیع آب شرب سالم بین عشایر تهیه شده است.

وی با بیان اینکه همچنین ۵۵ فروشگاه در مناطق قشلاقی برای تامین آرد مورد نیاز عشایر استان فعال هستند گفت: همچنین ۱۸۰ هزار سیلندر گاز نیز در بین عشایر مناطق قشلاقی استان توزیع شده است.

مدیر کل امور عشایر استان لرستان با بیان اینکه برای تامین علوفه مورد نیاز دام های عشایر نیز اقدامات لازم صورت گرفته است، گفت: انبار سرپوشیده علوفه در سطح چهار هکتار از مناطق قشلاقی یعنی ابتدای آزاد راه خرم آباد- پل زال ایجاد شده است.

تولید ۱۲۰ هزار تن محصولات توسط عشایر

بیرانوند از توزیع علوفه و همچنین هشت هزار و ۵۰۰ تن جو کنسانتره بین عشایر استان خبر داد و گفت: با همکاری و هماهنگی سپاه و آموزش و پرورش عشایری نیز مدارسی در طول مسیر قشلاق برای دانش آموزان عشایری مجهز شده است.

وی با بیان اینکه یک و نیم میلیون راس واحد دامی عشایر در استان لرستان وجود دارد که ۲۵ درصد پروتین استان را تامین می کنند اضافه کرد: تولید ناخالص عشایر استان یعنی تولیدات باغی، زراعی، دامی و ... ۱۲۰ هزار تن بوده که ارزش اقتصادی آنها ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مدیر کل امور عشایری لرستان با اشاره به اینکه میزان ۱۲ هزار تن گوشت قرمز، ۲۹ هزار تن شیر و بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۲ تن پشم توسط عشایر استان، تولید می شود عنوان کرد: همچنین ۱۷ تن عسل، ۱۸ تن روغن حیوانی نیز توسط عشایر استان تولید می شود.

بیرانوند بیان داشت: حمعیت عشایر استان شامل ۱۴ ایل و ۱۵طایفه مستقل است.