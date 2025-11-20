کمبود آب و علوفه در مناطق عشایری گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف عبدالهی در بازدید از مناطق عشایری گچساران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات عشایر، ایجاد مخازن ذخیره آب است که در این رابطه برای احداث ۵۱ مخزن و تعمیر ۲۰ مخزن درخواست ارائه شده که از هفته گذشته تیم کارشناسی استان برای برآورد و بررسی وارد منطقه شده است.

وی افزود: پس از ماه‌ها پیگیری و مکاتبه با شرکت نفت و فرمانداری گچساران، با اختصاص یک انشعاب از خط لوله منطقه دار پلنگی موافقت و مخزن در این نقطه احداث می‌شود،

رئیس اداره امور عشایر گچساران تصریح کرد: این مخزن ۵۰ هزار لیتری، نقش مهمی در تأمین آب پایدار عشایر خواهد داشت و از وابستگی آنان به آب‌رسانی از روستاهای بی‌بی حکیمه و بابا کلان می‌کاهد.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که کمبود آب برای سال جاری و سال‌های پیش‌رو را جبران کرده و حتی نقاط دوردست را تحت پوشش قرار دهیم.

عبدالهی با بیان اینکه مشکل آب تنها با احداث یک مخزن حل نخواهد شد، تاکید کرد: در برخی مناطق مانند پاکو، اجرای خط لوله دائمی ضروری است زیرا در این منطقه حدود ۲۰ خانوار عشایری سکونت دارند و برای تأمین آب پایدار آنان باید انشعاب جدید از شبکه اصلی دریافت شود.

وی به کمبود علوفه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، از ۱۵ آبان باید توزیع علوفه در مناطق قشلاقی آغاز شود، اما خشکسالی شدید، تولید علوفه را تقریباً به صفر رسانده است.

رئیس اداره امور عشایر گچساران بیان کرد: برخی عشایر پیش از موعد در مناطق سردسیری علوفه تهیه کرده‌اند، اما بیش از دو سوم آنان به‌دلیل ناآگاهی از پیش‌پرداخت یا ناتوانی مالی، اکنون با کمبود جدی مواجه‌اند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، قرار است ۱۵۰ تن علوفه در هفته آینده خریداری و بین حدود ۳۰۰ خانوار توزیع شود، اما همچنان ۲۰۰ تا ۳۰۰ خانوار دیگر نیز نیازمند علوفه هستند که باید در مراحل بعدی تأمین شوند.

عبدالهی ابراز کرد: کمبود علوفه تنها مختص گچساران نیست اما با این حال تلاش داریم فشار بر عشایر منطقه را کاهش دهیم.

وی همچنین درباره وضعیت پنل‌های خورشیدی در مناطق عشایری هم گفت: به‌دلیل محدودیت‌های سراسری، سهمیه اختصاصی به شهرستان ناچیز است هر چند در دوره گذشته ۷۰ پنل به گچساران تخصیص یافت اما آمار عشایر استان بین ۵۰۰ تا ۲ هزار خانوار ثبت شده است.

رئیس اداره امور عشایر گچساران اظهار کرد: بنابراین توزیع این تعداد محدود میان هزاران متقاضی امکان‌پذیر نیست و اولویت با مناطق دورافتاده و خانوارهای فاقد هرگونه دسترسی به روشنایی خواهد بود.

وی ضمن تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای رفع مشکلات عشایر، گفت: با وجود مشکلات موجود اجازه نمی‌دهیم هیچ خانوار عشایری بدون رسیدگی بماند زیرا دغدغه ما برای تأمین آب و علوفه بیش از خود عشایر است و امیدواریم با همراهی اداره کل، امور عشایر، اتحادیه و سایر دستگاه‌ها، امسال در ارائه خدمات شرمنده عشایر نشویم.