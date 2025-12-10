به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه انفرادی حمید نورکیهانی، با عنوان «آینده سپری شده»، جمعه ۲۱ آذر، از ساعت ۱۶ در نگارخانه شماره یک این مجموعه افتتاح می‌شود و شامل گزﯾده‌ای از ۱۵ سال نقاشی‌های او است که آینده‌ای را به تصویر می‌کشند که این هنرمند سال‌ها پیش آن‌ها را در قالب ترکیب‌های انتزاعی و رنگ، خلق کرده‌است.

حمید نورکیهانی هنرمند و معمار، متولد ۱۳۲۶ و دانش‌آموخته دانشکده هنرهای زیبا است و علاوه بر معماری در هنرهای نقاشی و مجسمه‌سازی هم فعالیت می‌کند. او، فعالیت حرفه‌ای خود را با کامران دیبا آﻏﺎز کرد و تا کنون تجربیات ارزنده‌ای در زمینه پروژه‌های بزرگ معماری در ایران و خارج از کشور داشته‌است. نورکیهانی بارها مورد تقدیر جشنواره‌ها واقع شده و آثارش در نمایشگاه‌های متعددی عرضه شده‌است.

همچنین، نمایشگاه انفرادی آثار کامبیز عبدل‌زاده با عنوان «تَن‌ها»، روز جمعه، ۲۱ آذر، از ساعت ۱۶ در نگارخانه شماره دو این مجموعه افتتاح می‌شود.

این هنرمند، در ادامه مسیر هنر مبتنی بر پژوهش خود، در این نمایشگاه، ۲۰ اثر جدید از خود را به نمایش می‌گذارد. او در این آثار، با تمرکز بر فُرم، رنگ، مرز و عبور، تلاش کرده تا مواجهه‌ انسان با ژرفای درونی خود و گستره‌ بی‌پایان ادراک را بازنمایی کند.

کامبیز عبدل‌زاده متولد ۱۳۶۱، بیش از دو دهه است که در هنرهای نقاشی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی و موسیقی فعالیت می‌کند. او تاکنون نمایشگاه‌های انفرادی متعددی برگزار کرده و آثارش در مجموعه‌هایی در ایران و خارج از کشور نگهداری می‌شود.

این ۲ نمایشگاه روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است.