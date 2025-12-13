  1. استانها
بازگشایی محور بیجار–زنجان با تلاش سه‌ساعته راهداران

بیجار- راهداران شهرستان بیجار با وجود انسداد ناشی از واژگونی یک دستگاه کشنده در محدوده روستای سیدان، پس از سه ساعت تلاش مداوم موفق به بازگشایی کامل محور و روان‌سازی ترافیک شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دنبال وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه کشنده و انسداد مسیر بازگشت محور بیجار–زنجان در محدوده روستای سیدان، نیروهای اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بیجار بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

راهداران با به‌کارگیری تجهیزات عملیاتی و انتقال کمپرسی به شانه مسیر، عملیات جابه‌جایی وسیله حادثه‌دیده، پاکسازی سطح جاده و برقراری جریان ایمن ترافیک را در مدت سه ساعت به انجام رساندند.

براساس اعلام اداره راهداری بیجار، با تلاش مداوم نیروهای عملیاتی، محور یادشده به‌طور کامل بازگشایی شده و تردد در آن بدون مشکل در جریان است.

