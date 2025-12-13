اسدی: ۸۶ درصد بودجه سالانه شهرداری شاندرمن محقق شد

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد عمرانی و مالی این شهرداری گفت: بودجه مصوب شهرداری شاندرمن در سال جاری ۳۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۸۶ درصد آن معادل ۲۶۰ میلیارد ریال محقق شده است.
اسدی با بیان اینکه تحقق این میزان از بودجه نشان دهنده پویایی مدیریت شهری است، اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی شهرداری شاندرمن کمبود قیر برای آسفالت معابر شهری است که در این راستا تاکنون ۶۹ تن قیر به شهرداری اختصاص یافته است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و مساعدت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان، تخصیص سهمیه مازاد قیر برای بهبود وضعیت معابر شهری در دستور کار قرار دارد.
شهردار شاندرمن از صدور ۲۵ فقره پروانه ساختمانی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این آمار بیانگر رونق نسبی ساختوساز و افزایش فعالیتهای عمرانی در سطح شهر است.
اسدی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت پسماند تصریح کرد: پروژه بهسازی و استانداردسازی جایگاه انتقال زباله (دپوی موقت) در دست اجراست که بخشی از عملیات آن انجام شده و هماکنون پیمانکار در حال فعالیت است.
وی همچنین به اجرای سه پروژه روشنایی شهری طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ایمنی و زیباسازی شهری داشته است.
شهردار شاندرمن در پایان از رایزنی با چند هلدینگ مطرح کشوری برای جذب سرمایهگذاری خبر داد و گفت: تعدادی از سرمایهگذاران بومی نیز برای اجرای پروژههایی از جمله احداث استخر تفریحی و طرح متمم پارک جنگلی اعلام آمادگی کردهاند که پس از طی مراحل قانونی وارد فاز اجرایی خواهند شد.
