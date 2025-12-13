گرشاسبی: احداث پارک خانواده در بوشهر جانمایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی صبح شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر بوشهر با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامی داشت روز زن گفت: در شورای ششم اقدامات خوبی در زمینه بهسازی زمینهای چمن مصنوعی در محلات صورت گرفت اما بهسازی زمین چمن مصنوعی جلالی به دلیل معارض داشتن زمین بلاتکلیف مانده در حالی که در کمیسیون عمران شورا با توجه به مطالبه بهحق جوانان محله جلالی و شغاب پیرامون این زمین مصوبهای داشتیم اما تحقق بهسازی این زمین نیازمند همکاری میانبخشی دستگاهها است که انتظار داریم در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
گرشاسبی افزود: در راستای ایجاد فضایی سالم و ایمن برای حضور خانوادهها و تقویت روابط اجتماعی در محلات پیشنهاد شد که در زمین باغ بهزاد یا زمینهای مجاور منازل گمرک در بهمنی یا یکی از اراضی شهرداری زمینی جهت احداث پارک خانواده جانمایی شود.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: پارک خانواده بهعنوان یکی از ضروریترین زیرساختهای شهری شناخته شوند. و این پارک تنها بر فضای تفریحی نیست، بلکه سرمایهگذاری بر سلامت، همبستگی و آینده جامعه است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حفظ منابع آبی افزود: ضروری است آبفا شکستگیهای لولههای انشعاب آب در محلات سطح شهر در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود تا از هدر رفت آب جلوگیری و خدماترسانی به شهروندان به شکل مطلوب ادامه یابد.
گرشاسبی در ادامه خواستار تعیین تکلیف اراضی ۱۳۸ هکتاری در مجاورت گذر شهید گرد با توجه به طراحی صورت گرفته به عنوان بزرگترین پارک جنگلی استان شد.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورا در پایان اظهار داشت که شورای اسلامی شهر و شهرداری با جدیت پیگیر مطالبههای مردمی در حوزه عمران، ورزش و خدمات شهری هستند و اجرای طرحهای یادشده میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.
