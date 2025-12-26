دستور استاندار کرمانشاه برای ساماندهی پارک کوهستان

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از فضاهای عمومی و پروژههای شهری، صبح جمعه از پارک کوهستان کرمانشاه بازدید کرد و روند بهسازی و ارتقای خدمات این مجموعه تفریحی را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید که با حضور معاون عمرانی استانداری و شهردار کرمانشاه انجام شد، استاندار کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده شهروندان بهویژه در روزهای پایانی هفته از پارک کوهستان، بر لزوم ارتقای سطح خدمات، ایمنی و زیبایی محیطی این مجموعه تأکید کرد.
حبیبی دستور راهاندازی آبشارهای مصنوعی پارک کوهستان، تقویت سیستم روشنایی، افزایش نظافت، رنگآمیزی و بهبود منظر بصری این فضای تفریحی را صادر کرد و خواستار تسریع در اجرای این اقدامات برای فراهم شدن شرایط مطلوبتر حضور خانوادهها شد.
بر اساس این دستورات، آبشارهای مصنوعی که پیشتر بهدلیل برخی مشکلات غیرفعال بودند، با پیگیری شهرداری مجدداً راهاندازی شده و طبق برنامهریزی انجامشده، سومین آبشار نیز بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت فضاهای عمومی در ارتقای نشاط اجتماعی گفت: پارک کوهستان یکی از مهمترین مقاصد تفریحی شهر است و ساماندهی آن نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان و ایجاد فضایی امن، شاداب و دلنشین برای خانوادهها خواهد داشت.
وی افزود: مدیریت استان با جدیت از برنامههای بهسازی فضاهای شهری حمایت میکند تا شهروندان بتوانند از امکانات تفریحی با کیفیت بالاتر بهرهمند شوند.
