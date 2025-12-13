به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زارعی با تأکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در ارتقای فرهنگ مطالعه و تحقق عدالت فرهنگی، حمایت از توسعه و تقویت این مراکز فرهنگی را وظیفه‌ای ملی و زمینه‌ساز پیشرفت پایدار کشور دانست.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی را پیشگام ارتقای فرهنگ مطالعه و گسترش عدالت فرهنگی دانست و بر ضرورت حمایت ملی از توسعه کتابخانه‌ها، تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش محوری نهاد کتابخانه‌های عمومی در تحقق منویات مقام معظم رهبری، اظهار کرد: تقویت جریان کتابخوانی و توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، زمینه‌ساز رشد آگاهی عمومی و پیشرفت جامعه است.

زارعی ضمن قدردانی از تلاش‌های کتابداران و اجرای برنامه‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی، افزود: حمایت از توسعه کتابخانه‌ها، وظیفه‌ای ملی است و پیشرفت پایدار بدون تقویت سرمایه فرهنگی مردم امکان‌پذیر نیست.

دبیر کمیسیون اقتصادی گفت: هر اقدامی که امروز برای رونق کتاب و کتابخوانی انجام شود، سرمایه‌گذاری مطمئن برای آینده کشور محسوب می‌شود و من به‌عنوان خادم مردم، حمایت از کتابخانه‌های عمومی را وظیفه‌ای ملی و انقلابی می‌دانم.