به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۳۸۱.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۲.۳۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۳۷.۷۴ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.