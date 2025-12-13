به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۳۸۱.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۲.۳۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۳۷.۷۴ درجه شرقی تعیین شد.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر، جنوب شرقی هونشو، ژاپن را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۳۸۱.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۲.۳۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۳۷.۷۴ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
